Gelderse ziekenhuizen scherpen coronamaatregelen weer aan

De ziekenhuizen in Gelderland scherpen hun maatregelen rond corona weer aan. Vanwege het stijgende aantal besmettingen in het land zijn zij genoodzaakt om mondmaskers weer te verplichten en het aantal bezoekers te beperken. Patiënten ontvangen nog maar één bezoeker per keer en maximaal twee per dag.

Eerder werd al bekend dat ziekenhuis Rijstate in Arnhem patiënten en bezoekers wederom vraagt mondmaskers te dragen. Patiënten mogen per dag twee bezoekers ontvangen, en één bezoeker tegelijkertijd. Patiënten krijgen ook het verzoek alleen te komen, tenzij het niet anders kan, bijvoorbeeld als het gaat om een kind. Ook wordt er in Arnhem strenger gelet op de 1,5 meter afstand.

Radboudumc

In het Radboudumc in Nijmegen ontvangen patiënten vanaf maandag nog maar één bezoeker per dag. Ook daar zijn begeleiders in principe niet meer welkom en worden mondkapjes weer verplicht. Op de bezoekersregeling zijn uitzonderingen: patiënten die mogelijk komen te overlijden mogen wel twee bezoekers ontvangen.

Slingeland

Andere ziekenhuizen hanteren vergelijkbare maatregelen. Zo ook het Slingeland ziekenhuis in Doetinchem. "Alle patiënten krijgen bij binnenkomst een chirurgisch mondneusmasker van ons", legt Saskia Steenbergen namens Slingeland uit. "In de patiëntenkamer en in situaties waarin de 1,5 meter afstand niet bewaard kan worden, is het voor patiënten weer verplicht om dat masker te dragen. Ook hun bezoekers zijn verplicht om zo'n mondneusmasker te dragen. Deze krijgen zij bij de ingang. Patiënten ontvangen daarbij nog maar één bezoeker per keer en maximaal twee per dag."

Gelderse Vallei

Bij ziekenhuis de Gelderse Vallei in Ede mogen patiënten nog maar één bezoeker per bezoekmoment ontvangen. Dit komt neer op twee bezoekers per dag. Verder verzoekt het ziekenhuis patiënten, begeleiders en bezoekers om een mondneusmasker mee te nemen. Patiënten wordt gevraagd om maximaal één begeleider mee te nemen en dit alleen te doen als het echt nodig is.

Het is dus raadzaam om voorafgaand aan een bezoek de geldende regels te checken op de website van het ziekenhuis.