Hoogwater nadert Gelderland: geen paniek bij waterschappen

De vreselijke beelden in Limburg door het hoge water blijven Gelderland bespaard. Waterschappen Rijn en IJssel en Rivierenland zijn waakzaam maar verwachten geen problemen zoals in Zuid-Limburg.

Het hoogste peil bij Lobith verwacht Jan Polman van Waterschap Rijn en IJssel zondagmorgen op 14 meter 45. "Voor deze tijd van het jaar zijn het best wel hoge waterstanden, maar we liggen hier niet wakker van", zegt Polman. "We houden wel een vinger aan de pols en we inspecteren de dijken ook en houden ook de binnenwateren in de gaten die lozen op de Rijn en de IJssel."

Polman: "In de winter van 1995 hadden we hier 16 meter 68. We hebben niet de extremiteiten die we op het nieuws zien uit Duitsland en België."

'Er is wel een en ander gebeurd'

In de jaren die volgden gingen miljarden naar het verhogen en versterken van dijken en zorgde het plan Ruimte voor de Rivier voor een betere afvoer van rivierwater. Polman: "Er is natuurlijk wel het een en ander gebeurd. Bij Lent, bij Westervoort, dijkverbeteringen."

Geen problemen met het hoge water, het duurt wel 5 à 6 dagen voor het peil daalt, verwacht de medewerker van Rijn en IJssel. "Het front dat de afgelopen dagen bleef hangen bij de Ardennen en de Eifel zakt richting de Alpen, richting Zwitserland. Dat veroorzaakt een vrij langgerekte waterpiek. Minder hoog maar wel langer. Voordat het peil bij Lobith weer onder de 14 meter zit, zitten we in het midden van volgende week."

Rivierenland waarschuwt boeren

Freek Jochems van Rivierenland verwacht dat de grootste golf in de Maas dit weekend door Rivierenland trekt. "Diverse uiterwaarden en polders lopen onder", zegt Jochems. "We waarschuwen ondernemers, boeren en campings hiervoor."

Verder gaan enkele coupures dicht. De waterkering bij Aalburg de Kromme Nol gaat ook dicht. Gevaar voor dorpen als Heerewaarden, Kerkdriel en Ammerzoden is er niet. Jochems: "Er is geen enkele sprake van gevaar voor wateroverlast zoals in Limburg."

Jan Polman van Waterschap Rijn en IJssel op Radio Gelderland.