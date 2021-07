Gelderse brandweer komt terug uit Limburg na hulp bij hoogwater

Met de terugkeer van de eenheden uit Beesd, Varik, Ubbergen en Kesteren zijn alle eenheden uit de Veiligheidsregio-Zuid weer beschikbaar bij eventuele wateroverlast in de eigen regio.

Het is nog maar de vraag of die overlast ook zo groot wordt. Hoewel de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid de situatie rondom de hoge waterstand scherp in de gaten houdt, zijn ze nog niet verontrust.

"We zijn nog niet met zandzakken aan het slepen", zegt Annemarie Koop namens de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. "We zijn zeer alert, maar niet in paniek."

Situatie wordt niet onderschat

"We houden de situatie zeer goed in de gaten en we blijven contact houden met gemeenten, Waterschap Rivierenland en Rijkswaterstaat over het waterpeil en de eventuele risico's", vervolgt Koop. Dat wil volgens haar niet zeggen dat er helemaal geen zorgen zijn. "We onderschatten het niet. Mocht de situatie er om vragen, kunnen we snel ingrijpen."

Bij eventuele overlast zijn alle brandweerlieden, op enkele officieren na, dus weer beschikbaar. "Als er extra eenheden nodig zijn, staan brandweerkorpsen uit andere regio's klaar om te helpen", zegt Koop hierop. "Zoals wij dat ook in Zuid-Limburg hebben gedaan."

Geen sprake van gevaar zoals in Limburg

Ook Waterschap Rivierenland verwacht geen Limburgse toestanden in Gelderland. "Alle gemeenten langs de Rijn en de Maas moeten er rekening mee houden dat de uiterwaarden en polders onder zullen lopen", laat Freek Jochems namens het Waterschap weten.

"Toch is er geen enkele sprake van gevaar voor wateroverlast zoals in Limburg."

Zie ook: Gelderse brandweer helpt in Limburg met bestrijden hoogwater