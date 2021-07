Nieuwe woonwijk in Lievelde op plek voormalige slachterij

Nieuwbouw in de kleine kernen is een van de speerpunten van Oost Gelre. In Lievelde komt er aan de kant van Bergstraat een woonwijk met achttien woningen op de plek van de voormalige slachterij van Vion. In dat huidige park is tevens ruimte voor vier tiny houses.

De wijk wordt een mix van starters- en seniorenwoningen, twee-onder-één-kap en vrijstaande woningen. “Hiermee verwachten we ook starters een plek te kunnen bieden", zegt wethouder Bart Porskamp van Oost Gelre. "En we zorgen hiermee voor een mogelijke doorstroom van woningen in het dorp.”

Rotte kies

Het Vion-terrein is in 2017 door de gemeente aangekocht. De panden van de voormalige slachterij verpauperden en vormden een rotte kies in het centrum van Lievelde. De panden zijn gesloopt en het terrein is tijdelijk ingericht als park Vossenburcht. De parkachtige omgeving blijft, de nieuwe woonwijk komt tegen het park aan te liggen.

Een woonwijk op die plek past niet in het geldende bestemmingsplan en daarom is er een nieuw bestemmingsplan opgesteld, waarover de de gemeenteraad in het najaar een besluit neemt. Bij een positief besluit kunnen de bouwkavels worden uitgegeven.