Ruim 15.000 wandelaars lopen mee met Alternatieve Vierdaagse

Tussen de 15.000 en 20.000 wandelaars gaan dinsdag van start om de Alternatieve Vierdaagse te lopen, niet in en rond Nijmegen maar op een zelfverkozen locatie. De Alternatieve Vierdaagse is georganiseerd omdat de gewone Vierdaagse voor de tweede keer niet doorgaat vanwege de coronacrisis. Onder de deelnemers zijn ook militaire detachementen uit binnen- en buitenland, zegt een woordvoerster van Stichting De 4Daagse, die gewoonlijk de Vierdaagse regelt.

Deelname aan de Alternatieve Vierdaagse is gratis. Inschrijvers krijgen toegang tot een applicatie op hun mobiele telefoon als ze geregistreerd zijn. Meedoen kan nog tot dinsdagmorgen. Met de app kunnen wandelaars van dinsdag tot en met vrijdag een vooraf gekozen afstand vanuit een zelf gekozen startplaats lopen. De afgelegde kilometers worden via de app bijgehouden en geregistreerd. Wie de tocht volbrengt kan een speciaal ontworpen medaille aanschaffen.

Volgens De 4Daagse lopen tientallen Canadese militairen in hun eigen land mee. In Denemarken bouwen militairen het militaire kampement Heumensoord in Nijmegen na. Ook in andere landen gaan groepjes militairen en particuliere lopers van start. Gemeenten waar de Vierdaagse gewoonlijk doorheen trekt, organiseren volgende week een feestelijke dag zonder wandellegioen.

Zie ook: Vierdaagse uit financiële zorgen dankzij steun overheid

Aan de vooravond van de alternatieve wandeltocht loopt het bestuur van De 4Daagse samen met bestuurders uit Nijmegen mee met de Sunset March. Dat is een dagelijkse tocht van veteranen over een brug over de Waal ter herinnering aan de bevrijding van Nijmegen door Amerikaanse soldaten in 1944. Dinsdagmorgen geven meelopende kinderen bij het Vrijheidsmuseum in Groesbeek het startschot voor de Alternatieve Vierdaagse.

Pride Walk vanaf de Stevenskerk

Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen loopt woensdag mee met de Pride Walk vanaf de Stevenskerk in zijn stad. Op de traditionele Roze Woensdag van de Vierdaagse staat Nijmegen stil bij de LHBTI+-gemeenschap. Op donderdag is Bruls met veel andere hoogwaardigheidsbekleders bij de herdenking op het Canadese ereveld in Groesbeek.

Stichting De 4Daagse waarschuwt deelnemers dat zij zich aan de geldende coronaregels moeten houden en dus bijvoorbeeld onderling voldoende afstand moeten houden. Ook is het niet de bedoeling dat veel lopers toch de regio Nijmegen uitkiezen om te wandelen, want dan wordt het daar alsnog te druk onderweg.