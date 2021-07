Boek en tentoonstelling werpen nieuw licht op vader en zoon Voerman

Over het persoonlijk leven van vader en zoon Voerman was weinig bekend. Daar komt verandering in met een nieuw boek en een tentoonstelling met de titel Gevangen in een Paradijs. Deze zijn vanmiddag gepresenteerd in het Voerman Stadsmuseum Hattem. Burgemeester Marleen Sanders nam het eerste exemplaar in ontvangst.

Directeur Daphne Maas in het Voerman Stadsmuseum Hattem. Foto: Omroep Gelderland

Brieven, dagboeken en foto's

Schrijver Kees Opmeer kreeg toegang tot het archief van de familie Voerman. Peter en Tijs Voerman verleenden hun medewerking aan het boek en de tentoonstelling. Zij zijn de achterkleinzonen van Jan Voerman senior.

Met het ontsluiten van het familiearchief zijn brieven, dagboeken en foto's voor het eerst uitgebreid bestudeerd. Daphne Maas vertelde vanmorgen op Radio Gelderland over het nieuwe onderzoek naar de familie Voerman. "Het boek en de tentoonstelling bieden een nieuw licht op de familie Voerman. Ik dacht dat ik alles al wist, maar ik vergiste me."

Bijzondere levensstijl

Uit het nieuwe onderzoek blijkt dat Jan Voerman junior zijn leven lang last heeft gehouden van de bijzondere levensstijl van zijn vader. Voerman senior bouwde een huis in Hattem aan de IJssel dat hij zijn paradijs noemde. Zijn zoon Jan was zijn belangrijkste leerling. In de loop der jaren trok Voerman senior zich steeds meer terug uit het openbare leven. Zijn kinderen kregen thuis les. Contact met de buitenwereld werd zoveel mogelijk beperkt.

Schilderij Voerman jr. Foto: Voerman Stadsmuseum Hattem

Gelredag

De opening van de tentoonstelling en de presentatie van het boek Gevangen in een Paradijs waren het slotstuk van de eerste Gelredag in Hattem. Luisteraars van Radio Gelderland en volgers van het geschiedenisplatform Ridders van Gelre kregen de hele dag gratis toegang tot het Voerman Stadsmuseum Hattem.

