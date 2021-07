2300 handtekeningen tegen windpark dat al van de baan was

Bijna zo hoog als de Eiffeltoren zouden ze worden, de windmolens in Culemborg. De gedachte daaraan hield de omwonenden uit hun slaap. Met man en macht hebben ze zich verzet tegen de plannen. En met succes. Ondanks dat het windpark van de baan is, wilde de actiegroep 2345 handtekeningen aanbieden aan de gemeenteraad.

"We hadden zorgen om slagschaduw, geluidsoverlast, onze gezondheid en het uitzicht", aldus voorzitter van de werkgroep Tegenwind Culemborg, Martin van Weelden. Met die zorgen gingen de omwonenden een strijd aan, wat in hun ogen een 'ongelijkwaardige strijd tegen louter commerciële belangen' was.

In die strijd verzamelde de actievoerder ook handtekeningen van Culemborgers en andere tegenstanders. Ondanks dat de gemeenteraad tegen het plan van de gigantische molens stemde, wil de actiegroep de petitie aanbieden. "We sluiten een hoofdstuk in een nog niet voltooid boek en rekenen op uw steun."

De actiegroep vreest nieuwe plannen voor windmolens op dezelfde locatie.

Niet opgegeven

De strijd was heftig legt Van Weelden uit aan de raad: "Wij hebben ons in de afgelopen jaren verdiept in wet- en regelgeving. In wetenschappelijk onderzoek en hebben niet opgegeven."

