Oud worden in Gelderland: de een lacht er op los en de ander heeft zijn kist al klaarstaan

Waar de ene 'oude' Gelderlander nog met plezier in het leven staat, mag het voor de ander wel klaar zijn. Eind 2019 gaf Herman Pietersen, toen 91, al aan dat zijn leven klaar is. Maar hij is er nog. “Elke dag kan mijn laatste zijn. Hoe eerder hoe liever."

In de uitzending van Van Gelders Grijs blikt presentator Jochem van Gelder terug op vier seizoen. Twee jaar terug sprak hij met Herman, die nu 93 jaar is. "Ik heb eigenlijk genoeg van mijn leven op aarde", vertelt hij. In de terugblik is te zien dat hij zijn kist al heeft klaarstaan. Zijn plekje op het kerkhof is ook al gereserveerd.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Gedichten

Hoewel Herman het niet erg zou vinden om te sterven, besteedt hij nog wel tijd aan zijn hobby's zoals het schrijven van verhalen en gedichten. Hij vindt het jammer dat zijn gedicht Het klokje van mijn vader niet te horen is in de uitzending. "Veel mensen vinden het herkenbaar."

Een fragment uit het gedicht:

(...)

Wonderlijk het aardse leven, wonderlijk het aards bestaan

ons verblijf dat duurt maar even, zo is het komen en zo is het gaan

Daarom vertrouw ik op mijn Vader, hij heeft mijn lot altijd in Zijn hand

Zijn komst tot mij komt dagelijks nader, Hij verwelkomt mij in Zijn beloofde land

En als mij eigen klokje stilstaat, tikt het Zijne steeds maar voort

Zijn land tot mij komt dagelijks nader, terwijl je de tijd niet ziet of hoort

(...)

Terugblik

De ontmoeting met Herman Pietersen was een bijzonder moment in de serie Van Gelders Grijs de afgelopen jaren. In de aflevering Bijzonder Grijs komen meer gedenkwaardige momenten voorbij. Ontmoetingen met een lach en een traan: de dood en afscheid nemen spelen een steeds belangrijkere rol op oudere leeftijd. Maar er is ook nog genoeg te doen en te lachen: zo werd Jochem in verlegenheid gebracht door Henny met haar open onderbroek en werd hij tegen zijn zin aan het werk gezet op de camping van Heidy.

