Ron Geurts overleefde de Herculesramp: 'Ik weet nog dat ik wakker werd in het ziekenhuis'

"Heel kort voor de landing maakten we nog een scherpe bocht. Dat vond ik vreemd", vertelt Geurts in een speciale uitzending van Omroep Brabant. Toch was het niet de crash die de meeste inzittenden fataal werd. "Het begon te branden onder de cockpit."

Geurts komt meteen in actie. Hij ziet een deur met een hendel, vlak erachter is het gras zichtbaar. "Ik dacht, dat gaat hem worden. Ik ga die hendel omhoog doen en dan gaan we naar buiten."

Rook in de hele ruimte

Maar de deur geeft niet mee. "Hij zat vast in het kozijn doordat de romp gedraaid is tijdens de landing - een constructiefout van Hercules." Hij beseft dat vrijkomen geen optie is. "Dat was eigenlijk het einde. Dan vult die ruimte zich met rook. Die stinklucht, als ik dat ruik, moet ik altijd denken aan het ongeluk."

Hij gaat zitten, met zijn handen onder zijn oksels. "Waarom ik het gedaan heb, weet ik niet." Toch blijkt het later een verstandige keuze. "Ik ben de enige overlevende met tien complete vingers."

'Wie is er dood?'

De rook werkt verstikkend. Geurts krijgt niet mee hoe hij naar het ziekenhuis wordt gebracht. Pas na zeven weken ontwaakt hij, met een zuurstofslang. Zijn vader komt langs om het slechte nieuws te brengen.

"Ik kijk hem aan en zeg: wie is er dood? En mijn vader zei: 'Misschien kan ik beter zeggen wie er nog leeft.'"

Fouten

Na de ramp blijkt uit onderzoek dat er veel fout ging. Zo maakten de piloten niet de juiste keuzes en wist de brandweer niet dat het Fanfarekorps in het vrachtruim zat. "Ik zal nooit beweren dat iedereen levend uit het vliegtuig had kunnen komen", zegt Geurts daarover. "Maar ik weet wel dat als alle randvoorwaarden goed waren geweest er veel meer mensen uit waren gekomen."