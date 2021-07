Kelderman stijgt naar plek vijf in Tour de France

Wilco Kelderman is in de laatste begrit van de Tour de France toch nog een plekje gestegen in het algemeen klassement. Dat kwam doordat de Colombiaan Rigoberto Urán uit de top drie wegviel. De wielrenner uit Barneveld staat nu op plek vijf.

"Het was een mooie Tour tot nog toe en misschien kan ik zelfs nog een plekje stijgen naar de vierde plaats. Da's niet zo gek eigenlijk", zei de 30-jarige Nederlander bij de NOS. Kelderman kan dat plekje nog stijgen, omdat er zaterdag een tijdrit op het schema staat. De Barnevelder is over het algemeen vrij goed in tijdritten. Wil hij nog een plekje stijgen, dan moet hij 32 seconden goedmaken op de Australiër Ben O'Connor.

Hoe het ook loopt, Kelderman is tevreden met de prestaties van zijn team Bora-hansgrohe. "Mijn gevoel in deze Tour is niet super, maar als ik dan vierde of vijfde kan worden, is dat heel goed. Het draaide gewoon niet helemaal, bergop was het niet niet wat ik hoopte. Desalniettemin is het een geweldige Tour geweest voor de ploeg. We hebben twee etappes gewonnen en hebben het leuk gehad samen."