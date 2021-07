Shishalounge Culemborg moet tijdelijk dicht na schoten

Shishalounge Lounge'n Chill aan de Oude Vismarkt in Culemborg moet drie maanden de deuren sluiten. Dat besloot de burgemeester nadat in de nacht van 29 op 30 juni meerdere schoten werden gelost op de lounge.

Het was niet de eerste keer dat er problemen waren bij het pand. Zo werd in 2018 een handgranaat voor de deur gelegd en zijn de ruiten van de bar meerdere keren vernield. Voor de gemeente is het nu welletjes geweest.

Veiligheidsgevoel

"Deze incidenten hebben een enorme impact op het veiligheidsgevoel van inwoners, ondernemers en bezoekers van onze stad", laat de burgemeester weten. Het schietincident is de aanleiding voor de sluiting.

Zolang de Lounge'n Chill gesloten is mag de exploitant niet in zijn zaak komen. De sluiting gaat vanaf vandaag in. Wie er achter de beschieting in de nacht in juni zit, is onbekend.