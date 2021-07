Dit zijn de belangrijkste vragen en antwoorden over vakantie en 'code rood'

1. Wat gebeurt als je vanuit het rode Nederland naar een ander land op vakantie wil?

"Dat hoeft geen grote gevolgen te hebben, maar andere landen kunnen hun maatregelen aanpassen", legt Nienke Kleefstra uit. "Het is heel belangrijk om te kijken naar de kleurcode van het land waar je naartoe gaat. Zo kun je nagaan welke regels daar gelden voor Nederlanders. Dat kan op websites als nederlandwereldwijd.nl, de website van ANWB of op de reisapp van het Ministerie van Buitenlandse Zaken."

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

2. Welke regels gelden in het buitenland met betrekking tot het aantal prikken?

"Kijk ook hiervoor naar de daar geldende regels", adviseert Patrick van Schelven van de GGD. "In Nederland tel je als volledig gevaccineerd als je minstens veertien dagen geleden de tweede prik hebt gehad (of de enige prik in het geval van Janssen). Eén prik is ook voldoende als je al corona hebt gehad. Volledige vaccinatie levert je de QR-code voor het groene vinkje op. Maar je krijgt het vinkje ook als je in de afgelopen zes maanden corona hebt doorgemaakt of als je gewoon een geldige negatieve test hebt. Controleer goed of dat ook geldt in het land waar je naartoe gaat."

"Het kan ook zijn dat je allergisch bleek te zijn voor de prik en de tweede dus niet mag", gaat hij verder. "In dat geval kun je altijd nog testen van tevoren. Met een negatieve test is het sowieso mogelijk om het groene vinkje te krijgen. Hierbij adviseer ik trouwens ook om altijd de app te gebruiken in plaats van het gele boekje. De CoronaCheck-app heeft een 'digital corona certificate' die voor de hele EU geldig is. Bovendien staat de app op je telefoon, die je vrijwel altijd bij je hebt."

3. Hoe kan het dat de CoronaCheck-app niet altijd werkt?

"In het begin waren er technische problemen met de app", vervolgt Van Schelven. "Daar zijn er nu een heleboel van opgelost. Dus je zou het groene vinkje moeten krijgen als je aan de voorwaarden voldoet. Mocht het niet lukken om de code voor het vinkje aan te maken, ga dan naar coronacheck.nl en kijk bij de meestgestelde vragen voor oplossingen. Hier staat tevens een telefoonnummer die je kunt bellen bij eventuele problemen."

4. Is de kans om in Nederland besmet te raken nu niet veel groter dan in het buitenland?

"Het hanteren van de basisregels is het allerbelangrijkste om te doen, waar je ook bent", zegt Van Schelven. "Houd 1,5 meter afstand, zorg voor een goede handhygiëne en blijf thuis bij klachten. Die regels gelden ook op vakantie. Laat je testen als je weer thuiskomt. Als je zonder coronaklachten uit een geel of groen land komt, test jezelf dan even met een zelftest. Heb je wel klachten of kom je uit een oranje of rood gebied? Ga dan naar de GGD teststraat voor de meest betrouwbare test. Doe dat trouwens ook als je met een grote groep (jonge) mensen op vakantie bent geweest." Ook in het buitenland kan je namelijk nog besmet raken.

5. Als je niet meer op vakantie wil, kan je er dan zomaar vanaf? En hoe zit het met de verzekering?

"Meestal kun je er zo vanaf", legt Nienke Kleefstra van YourTravel uit. "Het hangt er wel vanaf waar je het boekt. Een pakketreis bij een grote touroperator kun je vaak kosteloos annuleren en omboeken naar een andere bestemming. Als de vlucht en het hotel rechtstreeks en los van elkaar zijn geboekt, dan zou ik kijken of de reis nog uitvoerbaar is. Heb je bijvoorbeeld een mooie, afgelegen villa geboekt, dan kan het in een oranje gebied best doorgaan. Maar als je lekker wilt stappen en er geldt een avondklok op je vakantiebestemming, dan is dat natuurlijk een ander verhaal."

"Ik wil mensen wel op hun hart drukken om goed de verzekering te checken", vervolgt ze. "Als je naar een oranje reisgebied gaat en je belandt in het ziekenhuis vanwege corona-gerelateerde zaken, dan vergoedt je reisverzekering dat niet. De kleurcodes hebben ook een grote invloed op de annuleringsverzekering bij het boeken. Daarbij kunnen de kleurcodes ook op de bestemming nog veranderen. Dan is het superbelangrijk om een annuleringsverzekering te hebben. Stel dat je voor je vakantie positief getest wordt, dan vallen de annuleringskosten onder de annuleringsverzekering."

"Check hierbij ook goed de de Covid-dekking", vertelt Kleefstra. "Als je in een hotelcomplex zit en een andere gast test positief, kan het zijn dat het hele hotel volledig in quarantaine gaat. Je kunt dan nergens meer naartoe en mist mogelijk je terugvlucht. Als je daar dan ook nog eens langer moet verblijven, loopt het al snel in de kosten. Met de Covid-dekking dekt de reisverzekering je kosten."