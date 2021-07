Ramp voor gewassen: deze vijf dieren zetten er graag hun tanden of snavel in

1. Grauwe gans

De onbetwiste koploper is de grauwe gans. Van de ruim 4 miljoen euro die de provincie uitkeerde, ging meer dan de helft naar de schade veroorzaakt door de grauwe gans. Ook landelijk scoort de grauwe gans het hoogst met een schadebedrag van 16 miljoen euro

In Nunspeet kennen ze de schade van de gans, boeren zijn er niet blij mee.

Bekijk hier het probleem op de Veluwe:

2. Mees

Meer dan een half miljoen aan schade, dat werd er betaald voor de mees. Vooral fruittelers hebben het niet zo op de vogel. Volgens het Faunafonds veroorzaakt de mees de meeste problemen in die sector. Het dier heeft zet zijn snavel het liefst in peren die nog aan de boom hangen.

3. Kolgans

Naast de grauwe gans komen we op drie opnieuw een gans tegen: de kolgans. Deze soort zorgde de afgelopen jaren voor grotere schades. Dat halveerde wel, maar het afgelopen jaar werd er alsnog ruim 300.000 euro uitgegeven om schades door de kolgans te vergoeden.

De kolgans Foto: ANP

4. Edelhert

In ieder geval het grootste dier uit deze lijst: het edelhert, Natuurlijk zijn er ook aanrijdingen, maar deze lijst gaat in op de schade aan gewassen. In 2020 kwam de schade uit op 167.415 euro. De schade komt vooral voor op de Veluwe. In de bos- en natuurgebieden eet het hert grassen, kruiden en bladeren. Maar ook fruitbomen zijn niet veilig.

5. Veldmuis

In 2019 was er een muizenplaag, vooral in de Achterhoek. Het diertje vreet de graslanden aan. Het afgelopen jaar zorgde het diertje weer voor anderhalve ton schade. Daarmee is de veldmuis hekkensluiter van onze lijst, al zijn er nog 30 andere diersoorten die ook schade veroorzaken aan gewassen.

En de wolf dan? Schapenhouders hebben het niet op het dier vanwege diens voorkeur voor schapen en lammeren. De schade die wolven aanrichten aan gewassen is met 12.000 euro echter te overzien.