'Vaak zijn we schijterig', ambtenaren willen meer openheid

"We zijn ook best wel schijterig", leggen de ambtenaren van het Wob-team in een interne video uit.

Het Wob-team behandelt alle verzoeken waarin gevraagd wordt om documenten openbaar te maken. Vaak wordt dat door journalisten gedaan om zo de overheid te kunnen controleren.

Die verzoeken zorgen voor spanning, blijkt uit de video. Want het Wob-team vindt dat documenten vaak openbaar moeten worden, maar collega's zien dat niet altijd zitten.

"Er is altijd spanning tussen het Wob-team dat informatie tegenkomt waarvan het zegt: dit moet openbaar gemaakt worden, en het bestuur en het management die vervolgens aangeven: kunnen we dat niet beter onder een persoonlijke beleidsopvatting scharen?"

Toeslagenaffaire en Lubach

Via de Wob vroeg Omroep Gelderland de interne video op. Daarin zijn beelden te zien van de toeslagenaffaire, een video van Arjen Lubach waarin het Nederlandse 'lakbeleid' wordt gehekeld en een burger die keer op keer alleen maar zwarte pagina's toegestuurd krijgt.

Het beeld dat naar voren komt: de Wob-specialisten van de provincie vinden zelf dat er veel meer openbaarheid moet komen.

Omroep Gelderland diende dit Wob-verzoek in toen bleek dat de provincie ambtenaren adviseerde om Whatsapp op te schonen. Later bleek dat de provincie tegen de wet handelde: ze vroeg Whatsapp-berichten niet op bij een Wob-verzoek, terwijl dat wel verplicht is.

Zie ook: Appjes werden niet opgevraagd: provincie handelde in strijd met wet

Volgens de ambtenaren is ook de informatievoorziening niet goed op orde en daarom duurt het vaak langer dan de bedoeling is voordat zulke Wob-verzoeken zijn afgehandeld. “Het is bij de provincie heel vaak: als het kalf verdronken is, dempt men de put.”

Kritisch op eigen beleid

Uit één van de documenten blijkt ook dat de coördinator van de Wob-afdeling kritisch is op de zinsnede in de protocollen. Het gaat om de zin: overleg zoveel mogelijk telefonisch. “Ik snap waar dit vandaan komt”, schrijft hij in een interne mail. “Maar ik vind hem niet passen in dit protocol. Deze zin gaat een beetje van de gedachte: overleg maar zoveel mogelijk per telefoon, dan wordt er niets vastgelegd en hoeven we bij een Wob-verzoek ook niets openbaar te maken."

De kritiek gaat over deze notitie:

Notitie provincie Gelderland. Foto: Provincie Gelderland/bewerking Omroep Gelderland

Gedeputeerde Jan Marink gaf eerder al aan dat er meer openheid moet komen, al vindt hij niet dat het nu onvoldoende is. "We doen het naar ons idee voldoende, maar we willen een stapje hoger en naar een normering uitstekend."

Na de zomer gaat de provinciale politiek in debat over de Wob-procedure, het CDA zette het op de politieke agenda na publicaties van Omroep Gelderland.