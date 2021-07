Tien jaar cel voor gruwelijke mishandeling in Lunteren en vuurwerkbom in Ede

Een 36-jarige man uit Rosmalen is donderdag in de rechtbank in Arnhem veroordeeld tot tien jaar cel. De man krijgt die straf voor een zware mishandeling in Lunteren, voor een ontploffing bij een restaurant in Ede en voor een poging tot afpersing.

Het eerste slachtoffer van de man uit Rosmalen liep op 27 februari rond 05.20 uur van zijn huis naar zijn auto om aan het werk te gaan. Het voertuig stond geparkeerd in de berm van De Haverkamp in Lunteren. Plots doken twee vreemde mannen op die het slachtoffer met een honkbalknuppel te lijf gingen.

Het slachtoffer kon één aanvaller nog vastpakken, maar kreeg daarna meerdere klappen van de tweede dader. De mishandeling was zo heftig, dat de man het bewustzijn verloor. De politie vond hem bloedend en bewusteloos in de straat voor zijn woning. Op een boerderij verderop vond de politie de honkbalknuppel waarmee het slachtoffer werd geslagen, evenals zijn mobiele telefoon.

Twee weken later werd bij de voordeur van restaurant De Baron van Ede een explosief tot ontploffing gebracht. Daarbij werd een brief achtergelaten met de bedreigende tekst 'Wat met jou broertje is gebeurd gaat nog veel erger met jou gebeuren. Betaal ons nu!!'. De politie linkte de ontploffing en de bedreiging al gauw aan een het geweldsincident in Lunteren, omdat daar de jongere broer van de restauranteigenaar als slachtoffer bij betrokken was.

Dna-match in databank

Het dna dat de politie vond op tape waarmee het briefje in Ede was vastgeplakt, matchte met dna van de verdachte uit Rosmalen in de politiedatabank. De telefoon van de verdachte straalde daarnaast tijdens de incidenten aan bij telefoonmasten in Ede en Lunteren. Bovendien had de man tijdens de incidenten een grijskleurige auto op zijn naam staan, waarvan het kenteken grotendeels overeenkwam met het kenteken dat door een getuige was waargenomen. De verdachte verweerde zich door te zeggen dat hij zijn auto, telefoon en de trui met capuchon die hij tijdens de incidenten droeg in die periode had uitgeleend aan iemand anders. De rechtbank ging daar niet in mee.

Gewetenloze daad

De mishandeling in Lunteren wordt een 'kille en gewetenloze daad' genoemd en als poging tot doodslag gezien. De ontploffing en afpersing in Ede worden eveneens meegenomen in de strafmaat. De officier van justitie had acht jaar cel geëist. De verdachte moet in totaal ook meer dan 21.000 euro schadevergoeding betalen aan de broers. Die hebben altijd gezegd dat ze geen idee hadden waarom ze werden aangevallen. Tijdens een uitzending van het tv-programma Opsporing Verzocht werd het vermoeden uitgesproken dat het mogelijk om een persoonlijke aanval op de slachtoffers ging.

De veroordeelde man uit Rosmalen werd ook verdacht van het opzettelijk in bezit hebben van MDMA, maar de rechtbank sprak hem hiervan vrij.

