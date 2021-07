Toeristen zitten vast in bed and breakfast door oprukkend hoogwater

"We komen uit het noorden van Antwerpen. Ik ben hier op vakantie", vertelt een Vlaamse vrouw. "Het is als een droom hier." Maar ze kunnen er niet af. "Nee, ik vind het eigenlijk niet zo erg, ook al is het in de regen. Maar het was wel schrikken vanmorgen. Toen ik wakker werd, lagen de loopplanken in het water. Toen dacht ik: Oei, hoe ga ik hier af geraken?"

'Eerst luxe, nu avontuur'

"Ik vind het niet afzien, ik vind het heel avontuurlijk", vult een andere Vlaamse vrouw aan. "We hebben onze luxe gehad en we hebben ook ons avontuur gehad. Heel plezant, heel tof." Zwemmend vertrekken is voor haar geen optie: "Ik kan zwemmen, maar met een koffer van 20 kilo, dat gaat niet."

"We hebben net wat schepen verlegd en een nieuwe steiger gebouwd naar een iets hogere steiger", aldus Leon Berkers, eigenaar van Opoe Sientje. "Want hier bij onszelf is het klaar. Dus nu kunnen ze er weer af. Ik ga er vanuit dat we zeker tot en met volgend weekend uitgeschakeld zijn. Dan moeten we opnieuw opbouwen."