'Ga de Maas niet meer op met je bootje', waarschuwt havenmeester

Echt druk maakt havenmeester Piet van der Steen zich niet. "Drie jaar geleden is de haven nog volledig aangepast aan de wensen van Rijkswaterstaat. Dus dat zit wel goed. Aanlegsteigers zijn allemaal drijvend uitgevoerd en boten drijven normaal gesproken hé."

Met een blik ziet havenmeester Piet dat het water nu +85 centimeter hoger staat dan normaal in deze tijd. "Dat is nog niet verontrustend. Maar zaterdag verwachten we +2.85 meter. Dat is wel ongeveer de grens. Hoger dan dat hebben we nooit meegemaakt en is dus onbekend terrein. Parkeerplaatsen en onze toegangsweg lopen dan onder en dan worden we een eiland. Dan heb je wel lieslaarzen nodig om bij je bootje te komen."

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Varen is riskant

De havenmeester adviseert passanten dan ook te blijven liggen en niet meer de Maas op te gaan. "Want ook de sluizen hier staan open en dat geeft vreemde kolkingen in het water. Een normaal schip kan dat hebben, maar een klein plezierbootje natuurlijk niet. Levensgevaarlijk. En de hele Ardennen drijven hier voorbij. Al die takken en bomen, dat wil je niet in je schroef hebben als pleziervaarder. Want dan vaar je stuurloos de rivier af."

Eén van de weinige schepen die zich nog op de Maas waagt. Foto: Omroep Gelderland

Schipper Theo Mengedé bereikte op de valreep nog de haven. "We kregen te horen dat we niet verder mochten dan Niftrik. We merkten dat ze de overloop al open hebben gezet, want het stroomt veel harder dan we gewend zijn. Maar er drijft veel rommel in de rivier."

"Het was echt lastig varen. En we kunnen hier de komende dagen niet weg. Maar dat is geen straf, want dit is een prettige haven. We staan wel klaar om weer te gaan varen, want het mooie weer komt eraan. En een beetje watersporter laat zich niet zo gauw afschepen."

Zie ook: ons liveblog over het hoge water