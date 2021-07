Woning Velp blijft drie maanden dicht

In de woning werd gedeald in de drugs GHB en amfetamine. Dit werd ontdekt na een melding bij Meld Misdaad Anoniem. De gemeente had al eerder geprobeerd de overlast aan te pakken in en rondom de woning. Met de sluiting wil de gemeente de rust in de omgeving terugbrengen.

Bewoner toch niet aangehouden

In tegenstelling tot eerdere berichten is de bewoner niet aangehouden. Hij heeft vrijwillig hulp gezocht en zit nu in een kliniek. De verhuurder moet beslissen of de bewoner terug mag keren in het huis. In het huurcontract staat dat criminele activiteiten in de woning niet toegestaan zijn, maar om de huurder eruit te zetten moet de rechter uiteindelijk beslissen.