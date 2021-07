Gras, groen en modder moet wijken voor parkeren; kinderen uit Twello boos

"We willen dat het niet doorgaat, want we willen hier kunnen spelen: ballen in het goal schieten, uitglijden in modderplassen en verstoppertje doen", zegt een van de basisschoolkinderen. "Ik hoop dat ze ons hebben horen schreeuwen, want we willen hier spelen!"

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

'Groen en modder moet wijken'

Basisschool de Wingerd, naast het speelveld, maakt dagelijks gebruik van het grasveld. In de pauzes wordt er gespeeld en ook de gymlessen vinden er plaats. Maar ook kinderen uit de buurt die inmiddels op de middelbare school zitten, komen er nog. "Als ik afspreek om te voetballen, doe ik dat altijd hier. Dit is een heel belangrijk veldje voor kinderen uit Twello."

Moeder Marleen van der Graaf zette de actie op touw. "Het groen en de modder moet wijken voor parkeerplaatsen, maar onze kinderen willen hier blijven spelen. Dit veld ligt er al zestig jaar, waarom moet dat weg? Er ligt genoeg grond rondom het gemeentehuis, ook als ze dit veld zo laten kunnen ze een prachtige omgeving rondom het gemeentehuis maken."

Renovatie gemeentehuis

De gemeente Voorst is druk bezig met de renovatie van het gemeentehuis, naast het speelveld. Het gebouw krijgt een nieuwe ingang aan de kant van het trapveldje. "Dan moet je er ook voor zorgen dat je hier een fatsoenlijke entree krijgt", zegt wethouder Wim Vrijhoef.

"Er moeten parkeerplaatsen komen voor bezoekers, en omdat we de lijn van de kijkrichting vanuit het gemeentehuis volledig veranderen, moesten we iets doen aan het uitzicht. Dat leidde ertoe dat we het speelveldje hebben willen verplaatsen."

Compromis

Volgens ouders en kinderen blijft er veel te weinig speelruimte over in het huidige plan, dat al een keer is aangepast. Hoewel de plannen al definitief zijn, hopen ouders en omwonenden dat ze nog een stokje kunnen steken voor de werkzaamheden. "Ze moeten in ieder geval met ons om tafel om te zorgen dat we een compromis kunnen vinden. Dat compromis is er nu niet."

Aangepast plan

Volgens Vrijhoef is het plan al een keer aangepast, na kritische geluiden van omwonenden en ouders. Oppositiepartijen in Voorst probeerden deze week via de raad al te voorkomen dat het plan niet doorgaat. Maar het voorstel van Pvda-GroenLinks, Lijst Arend, VVD-Liberaal2000, CDA en fractie Suelmann haalde geen meerderheid. De coalitie, D66 en Gemeente Belangen, gaven aan dat zij ervan uitgaan dat het college uiteindelijk het beste doet voor alle partijen.

Hoewel ouders en kinderen de hoop hebben dat er toch nog een streep door het plan gaat, geeft wethouder Vrijhoef aan dat de tijd dringt. "De aanbesteding loopt al, het idee om nu nog de hele zaak op z'n kop te zetten, is een ondenkbare. Een kleine verschuiving die is voorgesteld, daar kijken we serieus naar, maar op een gegeven moment houdt het op vanwege de tijdsdruk."