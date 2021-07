Gemeente wil afvalverwerker verplaatsen voor woningbouw

De gemeente Arnhem wil kijken of het afvalverwerkingsbedrijf Van Houtum verplaatst kan worden zodat de woningbouw in het Arnhemse Gashouderskwartier alsnog van start kan. Op die manier hoopt de gemeente jarenlange procedures, op de vorig jaar ingediende bezwaren, te voorkomen.

Van Houtum is namelijk bang dat zijn bedrijf, waar geregeld het geluid van kletterend metaal te horen is, te veel herrie maakt voor bewoning aan de overkant van de weg. In de vergunningverlening heeft de gemeente volgens hem wat 'rekenfouten in hun eigen voordeel' gemaakt. Een eventueel proces op zijn bezwaar ziet hij dan ook met vertrouwen tegemoet, maar voor verplaatsing staat hij ook open.

'Niet voor het oprapen'

Toen Omroep Gelderland in mei met eigenaar Gilles van Houtum sprak, hoorde hij 'al jaren niets' van de gemeente, maar de laatste maanden is 'het gesprek weer opgepakt'. Daarin bleek volgens hem al snel dat er heel veel haken en ogen aanzitten om voldoende geluidswerende maatregelen te nemen. "Eigenlijk wil de gemeente gewoon dat we vertrekken."

Maar een nieuwe plek vinden, dat zal nog niet 'een, twee, drie gedaan zijn', meent Van Houtum. "Er is minimaal 10.000 vierkante meter grond nodig, die bovendien aan de nodige milieueisen voldoet. Die ligt niet voor het oprapen." Van Houtum tempert dan ook de verwachtingen. "En als het niet lukt, heb je zomaar weer een jaar weggegooid."

De bal ligt nu bij de gemeente om met een oplossing te komen, ziet Van Houtum. Concrete opties zijn er volgens hem niet genoemd en die zouden er ook nog niet zijn. Zelf denkt hij dat locaties rondom het Industriepark Kleefse Waard of in 't Broek geschikt kunnen zijn, maar is geen kavel groot genoeg. "Wie weet heeft de gemeente ingangen om toch iets voor elkaar te krijgen." De gemeente wil nog niets kwijt over welke plekken onderzocht worden.

'Grote bijdrage gemeente'

En dan is er nog het financiële plaatje. Want los van de kosten van de grond, ben je voor de hele verplaatsing toch al snel een paar miljoen euro kwijt, weet Van Houtum. "Een grote bijdrage daarin van de gemeente, lijkt me vanzelfsprekend. Ik heb dit probleem niet gecreëerd. Ik wil natuurlijk best investeren in duurzaamheid en mijn bijdrage leveren, maar zóveel geld heb ik niet." Hij verwacht dan ook een 'fatsoenlijk financieel voorstel' van de gemeente.

In de ruim tien jaar durende strijd die Van Houtum hier inmiddels over voert, zag de gemeente verplaatsing eerder niet als reële optie. Waarom nu dan wel? Van Houtum ervaart dat het politieke draagvlak daarvoor is gegroeid nu er ook gedupeerde kopers zijn en de woningnood enorm toeneemt. Bovendien ligt er nu een toekomstvisie voor het gebied waarin geen ruimte is voor industrie, legt hij uit. De gemeente zelf geeft aan dat er door de meest recente bezwaren een nieuwe situatie is ontstaan. Die hoopt zij op deze manier weg te nemen.

'Geen geruststelling'

Voor de kopers is deze ontwikkeling nog allerminst een geruststelling, laat Rozerie Bosma namens hen weten. "Het is wel fijn dat we nu iets van de gemeente horen, maar ik ben bang dat ze er voor 1 oktober niet met elkaar uitkomen." Dan lopen de voorlopige koopcontracten namelijk af, en dat betekent waarschijnlijk prijsstijgingen. "Dit geeft dus totaal geen zekerheid. Ik vrees voor de consequenties."