Slingeland scherpt coronamaatregelen aan

“We zien af en toe een enkele Covid-patiënt”, laat een woordvoerder van het Slingeland weten over de actuele stand van zaken. “Het is te overzien, maar oplopende besmettingen betekent vaak een oplopend aantal opnames. Hoe sterk die stijging zal zijn, weten we niet. We hopen uiteraard heel erg van niet.” Op dit moment is volgens de woordvoerder sprake van een ‘normale situatie’ in het ziekenhuis, in tegenstelling tot enkele maanden geleden: “Er is nu geen speciale Covid-afdeling, maar mensen kunnen wel in isolatie worden opgenomen. Dat geldt op de Intensive Care en op de verpleegafdeling.”



Het Slingeland kan, als het aantal coronapatiënten toeneemt, snel opschalen. “Dan gaat er weer een speciale corona-afdeling komen”, verklaart de woordvoerder. “Daar is op dit moment nog geen sprake van, maar we zijn erop voorbereid. We kunnen daarin per dag opschalen.” Wat dat betekent voor het personeel? “Een collega vertelde me dat ze er helemaal klaar mee is, maar dat we er ook klaar voor zijn als het weer gebeurt”, zegt de woordvoerder. “Ik denk dat iedereen dat gevoel heeft.”



Nieuwe coronaregels in ziekenhuis

Vanwege het stijgende aantal coronabesmettingen heeft het Slingeland de coronaregels vanaf donderdag aangescherpt. Bij de ingang wordt een mondneusmasker uitgereikt aan patiënten, begeleiders en bezoekers. Mensen worden verzocht dat op patiëntenkamers te dragen of op andere plaatsen waar anderhalve meter afstand niet kan worden aangehouden. Een eigen mondkapje is daarbij niet toegestaan. Zorgverleners van het Slingeland blijven een chirurgisch mondmasker dragen.

