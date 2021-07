Het is gelukt: 'Piratenmuziek van zenders als Bak & Braad' officieel cultureel erfgoed

De cultuur van de Piratenmuziek - met uitzondering van illegaal zenden - is bijgeschreven in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. Dat heeft het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland vanochtend bekend gemaakt.

"Het is gelukt!", schrijft initiatiefnemer Peter Zwiers op zijn Facebookpagina. "Ik ben bijzonder blij en trots! Na vier jaar werken aan deze status is het gelukt. De cultuur van de piratenmuziek is bijgeschreven in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. Fantastisch!!".

Zwiers is PvdA-Statenlid in Drenthe. Hij was kartrekker van het initiatief om de piratencultuur op te laten nemen in de inventaris van Immaterieel Erfgoed. Dit is de hoogst haalbare status binnen het cultureel erfgoed in Nederland. In Gelderland zijn er alleen in de Achterhoek al meerdere piratenzenders: Handgas FM, Bak en Braad, Station HPF, station KLM en Splitveer FM.

Alleen legale activiteiten opgenomen

Alleen het legale deel van de piraterij wordt toegevoegd aan de inventaris van Immaterieel Erfgoed. Dat houdt in: het legaal zenden via een vergunning of via internet, de piratenmuziek zoals de schlagers, polka's en Nederlandstalige hits, de (dorps)feesten met de bijbehorende piratenmuziek en de activiteiten in de zolderstudio's en studio's in schuren en blokhutten.

Het illegale zenden, zoals de piraterij ooit is begonnen, is niet opgenomen in de inventaris. De muziek die wordt gedraaid wel. Volgens de Dolle Weekend Piraatjes uit Holterhoek is dat terecht, vorige week lieten zij weten dat piraten in de Achterhoek op flink wat luisteraars kunnen rekenen.

"Als je kijkt naar hoeveel mensen de piratenmuziek omarmen en dagelijks luisteren. Bijvoorbeeld iedere dag op het werk, dan denk ik: dat mag best een beetje meer waardering krijgen", vertelde piraat Jeroen eerder aan Omroep Gelderland.

