'De boer moet gaan bewegen', boerenbedrijf haalt inspiratie uit Amerika

Suzanne Ruesink uit Aalten is niet zo bang voor verandering. Ze moet ook wel, wil ze als boerenbedrijf overeind blijven. Sinds vorig jaar is het bedrijf uitgebreid met een restaurant en een zalencentrum. De producten van de boerderij, liggen hier op het bord. Het zogenaamde korteketenconcept.

De angst voor het onbekende, is vaak het probleem. "Al die maatschappelijke issues waar je als boer mee te maken krijgt, maakt dat je soms met je rug tegen de muur staat. Wij proberen aan de mensen uit te leggen waarom die boeren dan op het Malieveld staan. Dat ze wel willen veranderen, maar ze weten vaak niet goed waar naartoe."

"Voor ons was het een hele logische stap. Iedereen wil dat de boeren gaan verduurzamen. We hebben stikstofproblematiek en dat is pas het begin. Alles bij elkaar zorgt het ervoor dat die boer moet gaan bewegen. Landbouw wordt gedreven door de kostprijs van het product. Dus ik kan geld verdienen door de kostprijs te verlagen, maar dat houdt een keer op. Dus wat doe je dan? Je kunt wachten tot die supermarkten bij je komen of je kunt zelf iets gaan doen."

Pionieren

Ruesink kreeg subsidie voor haar onderzoek, waar ze op zoek ging naar een manier om boer en burger te verbinden. Haar inspiratie voor het zogenaamde korteketenconcept haalde ze voor een deel uit de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. In Nederland is het idee uniek, maar daar niet.

Dat pionieren heeft Suzanne niet van een vreemde. Haar ouders Erik en Joke namen het bedrijf in 1980 over van de ouders van Erik en deden naast het melkveebedrijf ook al veel andere dingen. Zo organiseerden ze het paasvuur in het dorp, een groot succes, en zijn ze de grondleggers van de Farm en Countryfair dat jaarlijks tienduizenden bezoekers trekt. Op deze manier willen ze de mens kennis laten maken met het boerenleven.

Met een huifkar over de boerderij

Hoewel je als boer tegenwoordig eigenlijk niet meer zonder nevenactiviteiten kunt overleven, werd er vroeger vaak sceptisch naar gekeken. "Geen mensen op het erf halen, dat is veel te gevaarlijk werd vaak tegen ons gezegd. Bang dat ze ziektes of zoiets mee zouden nemen", aldus Erik Ruesink over vroeger.

Tegenwoordig verzorgt het gezin rondleidingen op het bedrijf waarbij je met een huifkar van het restaurant naar de boerderij wordt gereden. "Zo kun je echt zien waar je eten vandaan komt.'' Met een restaurant, een melkvee- en varkensbedrijf, een voedselbos en nog veel toekomstplannen, komt voor Suzanne een droom uit.

