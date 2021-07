Gelderse brandweer helpt in Limburg met bestrijden hoogwater

Veel plaatsen in Zuid-Limburg, zoals hier in Hoensbroek, hebben te kampen met wateroverlast. Foto: ANP

De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid verleent bijstand aan de collega's in Zuid-Limburg. In het zuiden van het land is sprake van hevige overlast door zware regenval. Vanuit Gelderland gaan vier brandweerwagens en een officier van dienst naar Limburg om assistentie te verlenen.

De vier eenheden die vertrekken komen uit Beesd, Varik, Ubbergen en Kesteren en melden zich in Sittard. Hoe lang ze daar zullen assisteren is nu nog niet te zeggen.

In Limburg wordt met man en macht gewerkt het water weg te krijgen uit de straten. Omdat er meer regen in aantocht is, zijn de Gelderse manschappen mogelijk nog langer nodig. "Het kan zijn dat onze inzet daar voor langere duur zal zijn. Als dat zo is, zullen we de vier eenheden mogelijk aflossen met eenheden uit andere posten", zegt Annemarie Koop namens de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

Ze zegt dat het mooi is dat de Veiligheidsregio's elkaar op deze manier kunnen helpen. "In iedere regio van het land is de brandweer individueel geregeld, maar dat betekent ook dat je gemakkelijk een beroep kunt doen op een andere regio."

"Bijstand verlenen gebeurt in dat opzicht wel vaker. In Gelderland krijgen we bijvoorbeeld geregeld hulp van een rietploeg uit de provincie Utrecht."

Hoe zit het in onze provincie?

Ook in Gelderland is op sommige plekken veel neerslag gevallen. Maar het leidt nog niet tot grote problemen.

