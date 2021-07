Tielse raad stemt unaniem voor autoluwe stad in twee delen

Autoluw wil zeggen dat alleen mensen met een vergunning nog met hun auto de stad in kunnen. Vooraf gaven vertegenwoordigers van ondernemersvereniging Hart van Tiel en bewoners in het centrum aan blij te zijn met het voorstel voor de autoluwe stad om deze aantrekkelijker te maken om te wonen, werken en winkelen. Zij hebben hier vanaf 2019 over meegedacht.

Bij de gemeente is ook een enquête ingediend door mensen die stellen dat zij niet gehoord zijn in het voortraject. Hieruit komt een veel meer verdeeld beeld van voor- en tegenstanders onder inwoners en ondernemers van Tiel.

Onder de vertegenwoordigde bewoners en ondernemers van de binnenstad is in ieder geval wel veel enthousiasme over de plannen. Vooral ook omdat de binnenstad voorafgaand aan de afsluiting een flinke opknapbeurt krijgt met minder ruimte voor de auto's en meer ruimte voor groen.

Bewoners autorondje onaangenaam verrast

Bewoners van de Agnietenstraat gaven aan wel onaangenaam verrast te zijn door de variant die als laatste op tafel is gekomen. Daarbij blijft er in hun straat overdag vrij autoverkeer, evenals in de Huf van Burenstraat, een deel van de Westluidensestraat en op de Tolhuiswal.

Ook Hart van Tiel heeft hier zorgen over. Met name over het knelpunt in de Westluidensestraat op de hoek met de Tolhuiswal. Hier komen bezoekers uit de parkeergarage de stad in en komen veel klanten van ijssalon Daisy's en bakkerij van Ooijen samen op een smal punt. En deze entree van de stad blijft dus toegankelijk voor auto's gedurende de dag.

Een 'polderoplossing' om tegemoet te komen aan de wensen van enkele ondernemers rond deze locatie om toch een autorondje te houden, stelt wethouder Frank Groen. Bewoners vrezen dat overlast van autoverkeer en parkeren voor bijvoorbeeld de coffeeshops in deze straten gedurende de dag niet alleen blijft, maar ook wel eens fors kan toenemen.

Paal toch dicht bij overlast

Mocht dat zo zijn, dan kunnen de venstertijden van de eerste paal die aan de Rechtbankstraat bij Zinder komt eenvoudig worden aangepast zodat hij eerder sluit, stelt de wethouder. Er zal regelmatig met de betrokkenen geëvalueerd worden wat de effecten van de afsluiting zijn.

De gemeenteraad is blij met die toezegging. Alle partijen kunnen met het voorstel instemmen, zij het dat CDA en ChristenUnie een voorbehoud maken over mogelijke extra kosten van 50.000 euro die een tweede afsluiting met zich meebrengt. Zij willen dat geld op dit moment niet toezeggen.