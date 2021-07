Eerste album Boh Foi Toch op vinyl uitverkocht

De eerste 500 lp's van de Achterhoekse band Boh Foi Toch zijn al uitverkocht. De band gaat daarom extra platen bijmaken. "Eind augustus komt een nieuwe persing. Maar dan doen we gewoon 1000, want het gaat echt als een speer", zegt basgitarist Willem te Molder tegen Omroep Gelderland.

"Een platenmeneer uit Doetinchem, Wim Vriezen, zei: is dit niet een idee? Dan neem ik er sowieso wel honderd af." En dus besloot de band om het gokje maar te wagen. "We hadden zoiets van: eigenlijk is het wel leuk." 500 vinylplaten later is de hele eerste lading uitverkocht.

Het gaat om het eerste album van de band: Zeet de jongs. "Het nadeel is wel dat je bij zo'n lp per kant maar 21 minuten mag neerzetten." En dus moesten een aantal nummers sneuvelen. "De oplossing is natuurlijk om zowel de cd als de lp te kopen."

Meer vinyl

Wie net naast greep hoeft niet te vrezen: het lp-succes is nog niet klaar voor de artiesten. "We gaan in ieder geval de tweede ook doen. Met ook daar weer dientenverstande dat er iets moet sneuvelen."

En wie er wél een wist te krijgen? Die kan zaterdag naar Doetinchem voor een handtekening. Daar gaan Hans Keuper en Willem te Molder zaterdag om half twee zitten 'met een mooie zilverkleurige stift in de hand'.