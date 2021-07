Kelderman besluit loodzware Pyreneeënrit als zesde

Wilco Kelderman is woensdag als zesde gefinisht in de zeventiende etappe van de Tour de France. In misschien wel de zwaarste rit van de hele Tour kwam de wielrenner uit Barneveld ten val, maar slaagde hij er toch nog in de schade enigszins beperkt te houden.

Voorafgaand aan de zeventiende etappe zei Kelderman tegen de NOS dat hij er zin in had. "Ik heb deze rit verkend, het is echt een zware rit, maar vandaag moet het gebeuren. Dus ik ben er klaar voor. Het is een dag waar ik naar heb uitgekeken", sprak de renner in de ochtend. "Het is bijna een uur klimmen, niet makkelijk. Maar hier moet het gebeuren. Als iemand nog een verschil wil maken, gebeurt het nu. En als ik me goed voel, ben ik weg."

Kelderman bleef vrijwel de hele etappe in het wiel van de klassementsrenners, onder wie geletruidrager Tadej Pogacar. Met nog 15 kilometer te gaan kreeg Kelderman te maken met mechanische problemen, waardoor hij ten val kwam en een bebloede kin opliep. De technische problemen konden verholpen worden en kort voor de laatste beklimming van de dag kon hij weer verder. Tijdens die slotklim versnelde Pogacar en kreeg hij enkele concurrenten mee, maar Kelderman moest de toppers laten gaan.

Vol op zijn gezicht

In gesprek met het ANP noemt Kelderman zijn val 'een vervelend intermezzo'. Hij kon erna vrij snel terugkeren bij zijn concurrenten. "De benen waren gewoon goed vandaag. Het was in de laatste bocht van de afdaling. Ik raakte van de weg, had een voet al op de grond toen mijn voorwiel blokkeerde. Ik kwam vol op mijn gezicht terecht."

Uiteindelijk finishte de Barnevelder als zesde, op 1 minuut 40 van ritwinnaar Pogacar. In het algemeen klassement van de Tour behoudt de renner zijn zesde plaats. Hij kijkt nu tegen een achterstand van 8 minuten en 6 seconden aan op Pogacar. Donderdag wacht een nieuwe bergrit door de Pyreneeën, gevolgd door een vlakke etappe op vrijdag. Zaterdag is de tijdrit, zondag eindigt de Tour met opnieuw een vlakke etappe.

Kelderman zegt dat hij nog iets in petto hoopt te hebben op donderdag. Hij is zo'n tweeënhalve minuut verwijderd van een plekje op het podium. "Ik zal in die laatste Pyreneeënrit vechten voor een betere plek. Vandaag heb ik me gehandhaafd. Ik denk dat ik daarom van een goede dag kan spreken."

