Hoogwater komt eraan: uiterwaarden stromen vol

In Limburg is er al veel wateroverlast geweest. Foto: ANP

Door grote hoeveelheden regen in Limburg en Duitsland, verwacht Waterschap Rivierenland de komende dagen hoge waterstanden. Maar reden tot zorg is er nog niet, zegt een woordvoerder. "We zijn voorbereid."

De dijken rondom de Rijn en de Maas zijn stevig genoeg om de grote hoeveelheden water aan te kunnen. Maar de uitwaarden komen wel vol te staan. "We adviseren daarom campings en veehouders om op bepaalde plekken het gebied te ontruimen." Ook varen de Waalpontjes niet meer en rijden in Nijmegen vanaf 16 juli tijdelijk geen bussen meer over de Waalkade.

De verwachting is dat de waterstand bij Lobith aanstaande zondag stijgt tot +14,5 meter. Dat is ongeveer net zo hoog als afgelopen winter. In de zomer is die waterstand in tientallen jaren niet meer voorgekomen.

Hoewel de dijken het water wel aankunnen, zullen ze extra in de gaten gehouden worden door de waterschappers. Mocht het waterpeil boven NAP +15 meter stijgen, wordt bovendien de vrijwillige dijkbewaking opgeroepen. Via de site Waterinfo houdt Rijkswaterstaat inwoners op de hoogte.

