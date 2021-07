Mondkapje weer verplicht in veel verpleeghuizen op de Veluwe

Het gaat om zorglocaties in Nunspeet, Harderwijk, Ermelo en Putten. De mondkapjesplicht was -net als op veel andere plekken- op 26 juni afgeschaft, maar inmiddels dus weer ingevoerd. Het snel oplopende besmettingscijfer (het zogenoemde r-getal) heeft de Zorgroep Noordwest-Veluwe ertoe doen besluiten.

"Ik kreeg zaterdag een telefoontje van onze bereikbaarheidsdienst, dat toch een van onze medewerkers besmet was geraakt", vertelt Ard Kleijer, voorzitter van het crisisteam van de Zorggroep Noordwest-Veluwe. "Dan gaan meteen alle alarmbellen af, gezien de ervaringen van de afgelopen anderhalf jaar. Wij hebben net, drie weken terug, een document geschreven over wat we doen als bij ons de besmettingen oplopen. En daarom hebben we besloten nu weer terug te gaan naar het dragen van mondkapjes."

Negentig mensen overleden

De verpleeghuizen van Zorggroep Noordwest-Veluwe zijn allemaal keihard getroffen door het coronavirus. In totaal zijn, volgens Kleijer, negentig mensen overleden als gevolg van corona. Het risico op een besmetting zou nu kleiner moeten zijn, omdat veel cliënten en personeel van de Zorggroep zijn gevaccineerd.

"Ruim 85 procent van de cliënten is ingeënt. Van het personeel is ook een groot deel ingeënt, denken we, maar dat mogen en kunnen we niet registreren", legt Kleijer uit.

"Dit ging om een personeelslid dat besmet was. We kunnen niet garanderen dat al ons personeel is ingeënt. Ook zijn we weer opengegaan voor bezoek. De samenleving komt dus weer binnen. En als in de samenleving de cijfers omhoog gaan, gaan ze bij ons ook omhoog. Misschien wel door bezoek. Om juist bewoners en personeel te beschermen, hebben wij dit besloten."

Verantwoordelijkheid

Naast de mondkapjesplicht is er ook een maximum bezoekersaantal van vier personen per dag, waarvan twee per keer. Als het aan Kleijer ligt, volgen meer zorginstellingen het voorbeeld van de Zorggroep Noordwest-Veluwe.

"Ik vind dat wij met elkaar een verantwoordelijkheid naar elkaar hebben. Dat is niet alleen de regering die beleid afkondigt, want die doen dat ook op basis van informatie die ze krijgen. Maar we hebben allemaal, jong en oud, een eigen verantwoordelijkheid. Houd afstand, neem voorzorgsmaatregelen. Wij hebben nu de mondkapjes ingevoerd. Ik zou zeker als je met kwetsbare mensen werkt je personeel, bewoners en bezoek beschermen tegen mogelijke besmettingen."

