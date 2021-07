'Niemand reageerde', bewoners boos en geschrokken over veiligheid bij fatale flatbrand

"Het is echt heftig wat hier allemaal is gebeurd", vertelt Indra die al 35 jaar in de flat woont. Haar kinderen gingen naar school met de kinderen van het gezin dat bij het drama betrokken was. Nog steeds voelt zij zich niet veilig in haar woning. "Je hebt altijd angsten." Het liefst zou ook zij, net als veel anderen na de brand deden, verhuizen. "Maar waar ga je heen?"

Zie ook: 'Nooit beseft dat een bank zó kon branden', woningcorporatie 'alerter' na flatdrama

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

De bank die vlam kon vatten nadat twee jongens van 12 en 13 jaar er vuurwerk op legden, stond er al twee weken, weet Indra. "Dat was doorgegeven, maar niemand reageerde. Dat vind ik erg."

Ook zou zij graag zien dat er nooduitgangen aan de zijkanten van de flat komen, waar het midden nu de enige vluchtroute is die tijdens de brand onbegaanbaar was. Ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid concludeerde woensdag in zijn rapport dat dat een gevoel van onveiligheid gaf en onveilig gedrag opriep.

'We proberen door te gaan'

Voor Dilmar was de brand geen reden om na die tijd niet in de flat te komen wonen. "Ik hoorde er wel veel over toen ik hier kwam. Maar ik ga met hem gewoon elke dag met de lift", vertelt ze wijzend naar haar zoontje op haar arm. "We proberen ook gewoon door te gaan en een nieuwe start te maken."

Van de resultaten uit het rapport schrikt zij wel. Daarin staat onder meer dat een verlaagd plafond, kunststof plaat in de brandwerende deur en aftimmering onder de trap zorgden voor verminderde brandveiligheid. Ook zouden bewoners totaal niet voorgelicht zijn over vluchtroutes of een vluchtplan.

"Daar zouden wij wel van op de hoogte moeten zijn", meent Dilmar. "Dus dat mag Vivare wel meenemen." Zelf woont zij nu een half jaar in de flat, maar is door de woningcorporatie nog niet geïnformeerd over zaken als brandveiligheid of vluchtroutes, zegt Dilmar. "Dat is wel belangrijk om te weten natuurlijk."

'Niet zoals het wezen moet'

"Die bank had daar weggemoeten", benadrukt Alie van Yren, die de ouders van het gezin dat in de lift vastraakte kende. "En dat is ook tegen de woningcorporatie gezegd." Maar die luisteren alleen 'wanneer ze zelf geld van je moeten hebben', meent Alie die al 45 jaar in de flat woont. Nog altijd is het qua veiligheid 'niet zoals het wezen moet' aan het Gelderseplein, ervaart zij.

Zie ook: