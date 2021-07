Provincie wil honderden miljoenen in Alliander pompen

De provincie Gelderland wil tussen de 280 en 330 miljoen euro in nutsbedrijf Alliander pompen.

In eerste instantie is het een lening, maar die kan worden omgezet in aandelen. Het moederbedrijf van Liander heeft het geld nodig om te kunnen investeren in de energietransitie. Alle aandeelhouders - allemaal overheden - zijn gevraagd om mee te doen.

Als iedereen meedoet legt de provincie 268 miljoen euro in. Mochten er andere overheden niet willen of kunnen, dan wil de provincie tot 335 miljoen euro gaan. In totaal hoopt Alliander 600 miljoen binnen te harken.

Miljoenen euro's rente

Bij het ingaan van de lening wordt de rente vastgesteld. Uiteindelijk moet dat de provincie tussen de 2,9 en 5 miljoen euro per jaar gaan opleveren. Als de lening wordt omgezet in aandelen krijgen de aandeelhouders daar geen rente, maar rendement over.

De provincie kampt met financiële problemen omdat het geld in de spaarpot niets meer oplevert. Van de rente betaalt de provincie van alles, zoals sterk bestuur, weerbaarheid en sport.

Die uitgaven komen de komende jaren onder druk te staan. Deze lening is volgens de provincie een mogelijkheid om toch weer wat rente te krijgen. Volgens Gelderland is het risico beperkt omdat Alliander een financieel solide bedrijf is.

