'Nooit beseft dat een bank zó kon branden', woningcorporatie 'alerter' na flatdrama

Anderhalf jaar geleden gooiden twee jongens in de nieuwjaarsnacht vuurwerk op een bankstel in de entree van de flat. De bank begon te branden en hevig te roken. Een gezin met twee kinderen dat rond dat moment in de lift naar beneden stapte, kwam daarin vast te zitten. De vader (39) en zoon (4) van het gezin kwamen om door verstikking, de moeder (36) en dochter (8) overleefden het drama ternauwernood.

Bankstel werd nooit weggehaald

Het bankstel in de entree van de flat is meermaals gezien door medewerkers van de woningcorporatie. Toch werd het meubelstuk niet weggehaald. Vivare-directeur Eric Angenent zegt dat de flat zelf veilig was. "Wat misgegaan is, is de bank die is gaan branden. Ik heb nooit beseft dat een bank zó kon branden en dat er zulke gevaarlijke dampen uit vrijkwamen. Dat heeft veel effect gehad en daar zijn wij nu veel alerter op. We gaan daar strenger op handhaven."

Burgemeester Ahmed Marcouch zegt dat hij de Onderzoeksraad dankbaar is voor het 'degelijke onderzoek' dat is verricht. In het rapport is terug te lezen dat de raad ervoor pleit dat de Nederlandse overheid naar voorbeeld van andere landen eisen gaat stellen aan de brandveiligheid van meubilair. Daarnaast pleit de raad ervoor de veiligheid van flats verder te verbeteren.

Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem. Foto: Omroep Gelderland

"Ze trekken conclusies en doen aanbevelingen die ik ter harte neem", zegt de burgemeester. "En waarvan ik hoop dat alle betrokken partijen die íets kunnen doen om dit soort branden te voorkomen, ze ook ter harte nemen."

Huismeester aanstellen

De raad adviseert de gemeente niet slechts passief toezicht te houden, maar - waar het kan - actiever. "Dat is een aanbeveling die we oppakken", zegt Marcouch. "Om samen met de brandweer en de omgevingsdienst te kijken wat we in de uitvoering méér kunnen doen." Ook zegt de burgemeester dat de aanstelling van een huismeester, en wettelijke middelen om brandgevaarlijke materialen te weren, belangrijke aanbevelingen zijn.

Uit het rapport blijkt dat in de entree sprake was van een verlaagd plafond, dat er een kunststof plaat was aangebracht in de brandwerende deur en dat er aftimmering was onder de trap. Dat zorgde voor verminderde brandveiligheid in de entree en leidde ertoe dat de vlammen zich sneller konden verspreiden. Vivare-directeur Angenent wijt die mankementen aan een tekortgeschoten brandveiligheidsbewustzijn.

Ruit werd steeds vernield

"Die ruit in de deur hebben wij vervangen door kunststof glas. Dat deden we, omdat jongeren de glazen ruit steeds vernielden. We konden er wel telkens een nieuwe ruit in zetten, maar die ging steeds kapot. Wat we niet gedaan hebben, is checken of dat effect had op de brandveiligheid. Dat gaan wij nu veel stringenter doen", belooft Angenent. Hij erkent dat niet alleen zijn woningcorporatie, maar alle woningcorporaties in Nederland daarmee aan de slag moeten.

Tekst gaat verder onder de foto.

Eric Angenent, directeur van woningcorporatie Vivare. Foto: Omroep Gelderland

Burgemeester Marcouch zegt dat huiseigenaren een belangrijke verantwoordelijkheid hebben om in de gaten te houden of er iets in een portiek staat. Daar is niet direct een rol weggelegd voor de gemeente. "Het is wel belangrijk dat wij ze daar als gemeente toe aansporen en, waar het kan, er afspraken met ze over maken. We moeten investeren in voorlichting aan bewoners. Komen ze daar te wonen, dan moeten ze weten hoe het werkt. We moeten lessen trekken uit deze tragedie", aldus Marcouch.

Werken aan brandveiligheidsbewustzijn

Angenent zegt dat hij het advies om te werken aan brandveiligheidsbewustzijn als de belangrijkste conclusie in het rapport ziet. "En dat moeten we zowel aan onze kant doen, bij onze medewerkers, als richting de bewoners. En die aanbeveling nemen wij ook over", zegt Angenent. "We gaan vooral actief informeren en ontruimingsoefeningen doen."

De nabestaanden lieten eerder op de dag al weten dat het hen emotioneel zwaar valt om te beseffen dat de brand door nalatigheid heeft kunnen ontstaan. Angenent: "Dit verhaal is er één van noodlottige omstandigheden, heel ernstig. Je kunt het niet terugdraaien, maar het is vreselijk wat er is gebeurd."

Tragedie voor familie

Burgemeester Marcouch van Arnhem noemt het drama in de flat aan het Gelderseplein een ongelooflijke en onmetelijke tragedie. "Een Arnhemse familie is voor het leven geraakt. Mijn gedachten gaan in de eerste plaats naar hen. Ik voel heel erg met ze mee en denk dat het belangrijk is dat we als individuen en organisaties bewust zijn van de risico's van afvaldumping, spullen achterlaten waar het niet mag en het stunten met vuur. Het gaat om ons eigen gedrag."

