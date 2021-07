Biblebelt blijft achter met vaccineren, maar minder dan gedacht

Vaccineren ligt gevoelig in de Biblebelt. Ziekte is een straf van God en die heb je te ondergaan. Inenten tegen kinderziektes als polio, mazelen en rode hond is ingaan tegen de beschikking van de Schepper en dus onwenselijk. Dat is al generaties onderdeel van het geloof in gemeente als Neder-Betuwe, Barneveld en Nunspeet.

Het mag dus geen wonder heten dat in deze plaatsen aanvankelijk ook weerstand was tegen de coronavaccinaties. Die weerstand is terug te zien in de vaccinatiecijfers van het RIVM.

Nieuwe cijfers

Iedere dinsdag komen de nieuwe weekcijfers over de vaccinatiegraad gerangschikt per gemeente naar buiten via de site van het RIVM. Op het kaartje van Nederland zijn de gemeenten Nunspeet, Barneveld en Neder-Betuwe duidelijk in een afwijkende kleur ingevuld.

Waar bijna heel Nederland de 65-plussers een dekkingsgraad hebben bereikt van tussen de 75 en 84 procent, is op het kaartje duidelijk in licht blauw te zien dat de drie Gelderse Biblebelt-gemeentes een lagere vaccinatiegraad hebben: tussen de 60 en 74 procent.

Flinke verschillen

Bij de bevolkingsgroep tussen de 45 en 64 jaar is het verschil nog groter, daar stokt de vaccinatiegraad in de Gelderse Biblebelt tussen de 60 en 74 procent, maar is in een groot gedeelte van de rest van de provincie al een dekkingsgraad van hoger dan 85 procent gehaald.

Flinke verschillen dus. Groepsimmuniteit is met deze cijfers in de Biblebelt onmogelijk, zeggen deskundigen. Daarom proberen deskundigen manieren te vinden meer mensen uit de drie gemeenten zo ver te krijgen dat ze zich laten vaccineren. Daarom heeft het ministerie dominees opgeleid om te worden ingezet als pleitbezorgers voor vaccinaties.

Met twee maten meten

De Biblebelt kent dus een lagere vaccinatiegraad voor corona dan de rest van Nederland, maar het verschil is minder hoog dan verwacht. Blijkbaar laten ouderen die hun kinderen om religieuze redenen niet willen inenten tegen jeugdziektes zoals mazelen, rode hond, polio en de bof, zichzelf wel inenten tegen corona. Een opmerkelijk fenomeen, aldus deskundigen van de GGD.

De indruk bestaat dan ook dat een deel van de orthodoxe christenen best gevaccineerd wil worden, maar hier niet openlijk voor uit durft te komen door sociale druk. Daarom wil de GGD niet met een vaccinatiebus de betreffende gemeenten binnenrijden, maar zal geprobeerd worden met informatiecampagnes de bereidheid tot vaccineren te verhogen.

De instantie wijst erop dat het virus alleen kan worden stilgelegd als de vaccinatiegraad hoog genoeg is.

