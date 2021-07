Eigen Zwarte Cross voor Groenlose vrienden

"We stonden zelfs op de camping, ondanks dat het dichtbij was”, zegt Tim Mentink, een van de vrienden uit Groenlo. De laatste editie van het festival is twee jaar geleden, maar de vriendengroep verzon volgens Mentink iets op het gemis: “Het begon vorig jaar toen we van de Zwarte Cross een thuispakket kregen. Vervolgens is bij ons het balletje gaan rollen.” Het ‘Megatuinfeest’ ontstond als grap, maar afgelopen weekend was alweer de tweede editie. “We hebben vrijdag en maandag vrij genomen zodat we drie dagen konden feesten en maandag konden bijkomen”, vertelt Mentink.



Elk dagdeel was een van de vrienden gastheer van een deel van het ‘Megatuinfeest’, telkens in een andere sfeer. “Zo belandden we ook elk dagdeel in een ander themagebied, geïnspireerd op de themagebieden bij de Zwarte Cross zelf", vertelt Mentink. De vrienden hadden de tuinen versierd en zelfs munten gekocht voor de drank. “Eén munt kost twee euro”, zegt Mentink. “Eén euro gaat naar de boodschappen, de andere euro wordt gebruikt voor de aankleding en versiering. Zo verhoogden wij voor onszelf het festivaleffect.”



Zwarte Cross-dj

Bij de Zwarte Cross hoort muziek, dus dat ontbrak ook niet bij het ‘Megatuinfeest’. "Een broer van een vriend van mij is dj, WeDamnz genaamd”, legt Mentink uit. “Hij heeft zelfs op de Cross gedraaid, en nu natuurlijk bij ons tuinfeest. Vanuit een metershoge hoogwerker.” Het filmpje van het bijzondere optreden is door verschillende organisaties opgepikt, waaronder door de organisatoren van de Zwarte Cross zelf.



Negatief testen

De vrienden hielden ook rekening met corona en lieten zich voorafgaand aan het weekend testen. “We zagen namelijk wat er bij City Lido in Groenlo was gebeurd”, zegt Mentink. “Eén vriend binnen de groep testte positief en moest daardoor in quarantaine.” Ondanks het plezier, hopen de vrienden volgend jaar weer naar de Zwarte Cross te kunnen. Of ze naar de vervanger van het festival gaan, de Mega Immuun Party, weten ze nog niet: “Dat moeten we nog als groep bespreken”, vertelt Mentink.





