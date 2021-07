Deze drijvende scheepswerf wordt klaargemaakt voor waterstof

Eigenaar Jan Kroesen heeft er een flinke investering voor over. Met liefde werkt hij bij de scheepswerf met zijn team, ook omdat hij het vak in de oude werf geleerd heeft van zijn overleden vader. Toen Jan achttien jaar was, overleed zijn vader en nu wil hij de scheepswerf nieuw leven inblazen.

Naast de renovatie van de scheepswerf heeft Kroesen ook plannen om in de Arnhemse industriehaven uit te gaan breiden. Fransen, is daarover in gesprek met de gemeente.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Voor het transport komen twee grote sleepboten naar de haven en zal er flink wat stuurman-expertise voor nodig zijn om de scheepswerf (in containers) en de steiger door de Nederrijn naar de Waal te loodsen. Om zo uiteindelijk in Dodewaard aan te komen. Tussendoor zullen mensen de drijvende werf ook zien bij de oude en de nieuwe Waalbrug in Nijmegen. Over drie weken keert de scheepswerf weer terug naar Arnhem.

Ruimte voor tien binnenvaartschepen

Als de drijvende werf met steiger terug is in Arnhem, moet dat het begin worden van een haven die niet meer vervallen oogt. Er zal dan plaats zijn voor ongeveer tien binnenvaartschepen.

Ook zal er gekeken worden naar innovaties, zoals het werken met waterstof of elektrische aandrijving van schepen. Ook gaat het team volgens Kroesen verder met het hergebruiken van materialen bij het opknappen van schepen.