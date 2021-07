Carillon terug op gemeentehuis Zevenaar, met meer klokken en melodieën

Het meer dan duizend kilo wegende carillon is aan Zevenaar geschonken in 1958. Het klokkenspel telde 24 klokken en heeft bijna 60 jaar op dak van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein gestaan.

Maar omdat het pand gesloopt moest worden, is het carillon in 2015 van het dak gehaald en in een opslag geplaatst bij Klokkengieterij Royal Eijsbouts, waar het ook meteen gerestaureerd is. Daar is het klokkenspel ook uitgebreid naar 30 klokken, zodat het nog meer melodieën kan spelen.

Proef

Afgelopen 15 juni was het carillongeluid even in de stad te horen als proef. Het echte carillon bleef daarbij in de opslag, een speciale installatie speelde vanaf het dak een melodietje.

De meeste reacties van omwonenden die daarop binnen zijn gekomen, waren positief. Het is de bedoeling dat het klokkenspel na plaatsing op het dak aan de Kerkstraat weer twee keer per dag te horen is.

Eind september moet de gemeenteraad een besluit nemen over het voorstel van het college.

