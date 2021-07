Natuurtoerist Theo blogt: Hoe mooi kan het zijn?

Stel je voor, je loopt de voor- of achterdeur van je huis uit om te gaan wandelen. Het eerste stukje over een vrijliggend trottoir wat al snel over gaat in een halfverhard paadje, achterom. Geen auto’s, geen motoren, hooguit kom je enkele fietser tegen.

Dat paadje sluit aan op een lokaal parkje waar je heerlijk je route kunt vervolgen naar een volgende woonwijk aan de rand van je woonplaats. Ook daar liggen van dit soort paadjes; enkel voor voetgangers, joggers en een lokale fietser. Geen herrie van auto’s, geen onveiligheid maar gewoon lekker lopen. Met een klein uurtje lopen ben je buiten de stad.

Zo loop je je woonplaats uit, de ommelanden in. Agrarisch land; weilanden, akkers, heggen en veel vogels, insecten en ander leven. Ook hier loop je weer heerlijk langs de randen van de percelen; soms onverhard, soms modderig maar altijd lekker vrij. Lokale weggetjes worden gekruist en de wat grotere wegen of spoorwegen hebben een tunneltje of een voetgangersbrug om ze te passeren. Nergens hoef je ver om te lopen om een route of pad te blijven volgen.

De weg vervolgt zich de natuur in. Niet van die saaie rechte beheerspaden maar kronkelige paden door betekenisvolle plekken in het bos.

De weg vervolgt zich de natuur in. Dat kan van alles zijn; bos, heide, plassengebied, als het maar afwisselend is. Niet van die saaie rechte beheerspaden door het bos maar kronkelige paden door betekenisvolle plekken in het bos. Lommerrijk, dus lekker in de zomer en beschut in de winter. Zo loop je door naar een volgend akkerbouwgebied waar er heerlijk langs de akkers gelopen kan worden. De veldleeuwerik hoor je al van verre.

Op verschillende momenten passeer je een terrasje waar de benen even gestrekt kunnen worden en iets gedronken kan worden. Degene die je gastvrij welkom heet en tijd voor een praatje heeft terwijl je wordt bediend, weet te melden dat iets verderop een fraaie passage is gemaakt om van een meanderend stroompje te kunnen genieten. Vorige week zijn er nog sporen van wolven gevonden.

Nog steeds voert de tocht over vrijliggende voetpaden, deels verhard, deels onverhard en geven een geweldige beleving van het landschap. In al z’n dimensies en schaal. De tocht voert langs waterpartijen en sloten; natuurlijke plassen en lijnen in het landschap. Het dwalen zet zich voort in een industriegebied aan de andere kant van de woonplaats. Met aantrekkelijke lanen, groen en vrijliggend, hier en daar wat olifantenpaadjes, is zelfs het wandelen door zo’n gebied aangenaam.

Dit moet toch mogelijk zijn in Gelderland?

Theo de Bruin is enthousiast natuurtoerist, maar is daarnaast ook beroepsmatig raadgever Toerisme, Recreatie en Vrijetijdseconomie voor verschillende (natuur)organisaties.