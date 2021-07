Giftige rook uit bankstel werd vader en zoon tijdens flatbrand fataal

Het giftige kunststofschuim in de bank in de hal van de flat is de 39-jarige vader en zijn zoontje van vier fataal geworden tijdens de brand op nieuwjaarsdag 2020 in Arnhem. Dat blijkt uit een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, dat woensdag is gepubliceerd. Door de giftige rook was het gezin met twee jonge kinderen al binnen 30 seconden niet meer in staat zichzelf in veiligheid te brengen.

Volgens de onderzoekers hebben zowel bewoners als medewerkers van de woningcorporatie zich niet gerealiseerd hoe gevaarlijk het is om zo'n bank in de entreehal te laten staan. Bij brand ontsnapt er uit veel meubilair niet alleen koolmonoxide, maar ook blauwzuurgas. Dat is zeer giftig en kan na inademing al snel dodelijk zijn.

De brand heeft zich verder kunnen ontwikkelen doordat de woningcorporatie aanpassingen had gedaan aan de entreehal: het plafond was verlaagd, in een brandwerende deur was een kunststof plaat aangebracht en onder de trap was een aftimmering.

Vluchtweg geblokkeerd

De Onderzoeksraad pleit ervoor dat de Nederlandse overheid net als sommige andere landen eisen gaat stellen aan de brandveiligheid van meubilair. Ook pleit de raad ervoor om de veiligheid van flats verder te verbeteren. Voorzitter Jeroen Dijsselbloem: "Men gaat er in dit soort woongebouwen vanuit dat de vluchtroute veilig is. De brand in Arnhem laat zien dat dit niet vanzelfsprekend is, omdat daar de brand ontstond in de entreehal, de enige vluchtroute."

Volgens de onderzoekers hebben de bewoners van de flat zich onveilig gevoeld doordat de enige vluchtweg geblokkeerd was door de brand. Ze zijn niet in gevaar geweest, maar omdat ze niet weg konden voelden ze zich onveilig en gingen ze zich ook onveilig gedragen, omdat ze ook totaal niet voorgelicht waren over vluchtroutes of een vluchtplan.

De regels zijn er wel dat in de centrale hal van zo'n flat geen meubels mogen worden geplaatst, maar dat wordt niet altijd nageleefd. Een bewoner van het Gelderseplein had het bankstel er neergezet zodat iemand die 'm nog wilde het bankstel kon meenemen. Verschillende bewoners en medewerkers van de woningcorporatie hebben het bankstel zien staan, maar niemand heeft actie ondernomen om het weg te halen.

Tijdens de nieuwjaarsnacht van 2020 ontstond er brand in een flat aan het Gelderseplein in Arnhem-Zuid. In de hal stond een afgedankt bankstel dat door vuurwerk van twee jongens in brand vloog. Giftige rookwolken vulden de hal en de liftschacht. In de lift stond een gezin dat oud en nieuw had gevierd bij opa en oma. Reanimatiepogingen door de hulpdiensten mochten voor de 39-jarige vader en zoontje van vier niet meer baten. De moeder en 8-jarige dochter overleefden het drama ternauwernood. De twee jongens van 12 en 13 jaar die het vuurwerk aanstaken, werden vorig jaar schuldig bevonden door de rechter, maar kregen geen straf of maatregel.

