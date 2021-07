Nabestaanden van vermoorde opa Baams blijven altijd met vragen zitten

Op Eerste Kerstdag 1996 komt de dochter van Pieter Baams naar de flat van haar vader in verzorgingstehuis Nieuw Malderborgh in Nijmegen. Ze ontdekt dat hij er niet is. Zijn winterjas hangt er wel, terwijl het buiten vriest. Zijn eten staat er ook nog onaangeroerd, wat heel ongewoon is voor iemand die de oorlog nog heeft meegemaakt. Zes weken na zijn verdwijnen wordt het lichaam van Baams gevonden in de Boven-Merwede, het verlengde van de Waal bij Gorinchem.

In 2019 brengt de politie de zaak opnieuw onder de aandacht. De verschillende onderzoeken en tips die daarna binnenkomen, schetsen een beeld van wat opa Baams is overkomen en wie daarvoor mogelijk verantwoordelijk zijn. De politie heeft sterke aanwijzingen dat drie mannen betrokken zijn geweest bij de moord en verdwijning in 1996.

Geen vervolging meer mogelijk

Alle drie deze verdachten zijn inmiddels echter zelf overleden. Dat maakt eventuele vervolging onmogelijk. Eric Meijers, die getrouwd is met een kleindochter van wijlen opa Baams, zette zich de laatste jaren in als woordvoerder van de familie. Hij zegt dat de uitkomst van het cold case-onderzoek een tweeledig gevoel oplevert voor de nabestaanden. "Enerzijds lastig, anderzijds geeft het ook een stukje opluchting."

Twee jaar geleden schoven Eric Meijers en Gert-Jan Baams aan in De Week van Gelderland om over de zaak te praten.

"Er is 25 jaar heel intensief aan de zaak gewerkt. Wanneer er weer nieuwe tips binnenkwamen, was er weer hoop dat het de goede kant op zou gaan. Toen afgelopen winter het bericht kwam dat ze de mogelijke verdachte in beeld kregen, hadden wij als familie sterk het gevoel dat het alsnog opgelost zou worden. Maar helaas is ook deze persoon overleden", aldus Meijers.

Puzzel die onaf is

Als de puzzel uit 100 stukjes bestaat, zijn er nu 95 gelegd, legt Meijers uit. "De laatste vijf stukjes zullen nooit meer opgelost worden, want de mensen die hier meer van weten zijn inmiddels overleden. Er is nog één getuige in beeld, die al acht of negen keer is verhoord, maar die is nog steeds bang. Dat zijn te weinig handvatten om in te blijven duiken."

Pieter Baams. Foto: Privécollectie familie

De nabestaanden gaan al langere tijd uit van een vooropgezet plan dat leidde tot de dood van opa Baams. Pieter Baams zou kennis hebben gehad van een roof uit een hengelsportzaak in Nijmegen. Daarbij werd veel waardevol visserstuig ontvreemd. Samenwerking tussen verschillende partijen zou vervolgens hebben geleid tot het ombrengen van Baams. De nabestaanden hebben daar duidelijke ideeën over.

Stuk frustratie

"Wij trekken daar als familie conclusies uit", zegt Meijers. "Dat gevoel kan het cold case-team van de politie niet bij ons wegnemen. En dat is nog wel een stuk frustratie. Het bejaardentehuis Nieuw Malderborgh was in die tijd een criminele organisatie. We hebben daar nog geen kop koffie gehad na de dood van opa. De directeur hebben we nooit gesproken. Dat geeft ons een onbevredigend gevoel", bekent hij.

"Maar: alle credits naar het cold case-team en de communicatie met dit team. Dat is altijd perfect verlopen. Ze hebben daar met man en macht gezocht. Maar nét dat beetje gevoel over het vooropgezette plan, dat is geen waarheid geworden. Dat geeft een onbevredigend gevoel. Maar ik begrijp dat de activiteiten gestaakt worden."

