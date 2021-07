Marko haalde een drenkeling uit de Rijn en is nu officieel een held

"Hij redde het leven van een mens. Wie een mens redt, redt de mensheid", stelt Marcouch. "Waar de meesten instinctief een stap naar achteren zetten, doen redders welbewust de stap naar voren."

Drenkeling in ijskoud water

De Kroaat, stuurman van partyschip Jules Verne in Arnhem, redde op 22 april een drenkeling uit de sterk stromende Rijn. De drenkeling was vanaf de Nelson Mandelabrug in het ijskoude water beland. "Hij moet minstens vijftien minuten in het water gelegen hebben", aldus Rakuljic.

'Een ander zou het ook gedaan hebben'

Hij zag iemand in het water, een meter of 30 à 35 bij hem vandaan, greep een vlot en spoedde zich naar de drenkeling. Onderweg riskeerde de redder zijn eigen leven, wierp een politieagent vanaf de kant hem toe. "Het was pure adrenaline. Een ander zou het ook hebben gedaan. Die jongen was gewoon in gevaar", blikte Rakuljic een dag later terug.

Uiteindelijk moest een hoogwerker van de brandweer eraan te pas komen om de drenkeling omhoog te hijsen. Rakuljic: "De trap omhoog was te veel voor hem. Dat was een meter of zes, hij had helemaal geen krachten meer. "

