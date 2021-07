Vitesse haalt nieuwe spits op bij Juventus

Frederiksen speelde sinds de zomer van 2018 in Italië, maar kwam daar nauwelijks in actie. De Deen werd begin vorig jaar verhuurd aan Fortuna Sittard, vlak voor de competitie werd stilgelegd vanwege het coronavirus.

Het afgelopen seizoen speelde de linksbenige aanvaller in Oostenrijk voor WSG Tirol. Daar kwam hij in 31 wedstrijden in de Bundesliga tot 18 doelpunten. Voor Denemarken maakte hij 11 goals in 31 jeugdinterlands.

Veelzijdig

Net als verdediger Jacob Rasmussen is Frederiksen afkomstig uit het Deense Odense en zette hij zijn eerste stappen op het voetbalveld bij Næsby BK. "Het is mooi dat Jacob hier ook bij hoort. Hij heeft me veel positiefs over Vitesse verteld. Dat bevestigde mijn gevoel dat dit een prachtige club is, waar ik mij verder kan ontwikkelen", zegt de nieuwe spits.

Volgens technisch directeur Johannes Spors kan de aanwinst ook als nummer 10 spelen. "Dat vergroot de opties voor de trainer. Het uitstekende schot van Nikolai kan een gevaarlijk wapen vormen voor onze ploeg", zegt hij.

Het is niet bekend wat Vitesse voor Frederiksen betaalt. De Arnhemmers doen daar geen uitspraken over.