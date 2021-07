Onderzoek naar moord op opa Baams (85) stopt: alle verdachten zijn overleden

De 85-jarige Pieter Baams werd eind 1996 dood gevonden in het water bij Gorinchem, nadat hij zes weken eerder voor het laatst was gezien in verpleeghuis Nieuw Maldenborg in Nijmegen. De politie sloot in 1997 het onderzoek, omdat er geen duidelijk beeld was van de betrokkenen.

Doorbraak

In 2019 verscheen de zaak op de coldcasekalender van de politie en werd er ook in de media weer aandacht aan besteed. Begin dit jaar leek er een doorbraak aan te komen.

Zie ook: Nijmeegse moordzaak lijkt na 25 jaar te worden opgelost: 'Mijn vader heeft iemand omgebracht'

De moord had mogelijk iets te met een roof uit een hengelsportzaak in Nijmegen. Baams onderhield contact met vissers en zou mogelijk iets te weten zijn gekomen over een roof waarbij veel waardevol visserstuig ontvreemd zou zijn.

Nabestaanden ingelicht

Volgens de politie is er inmiddels meer duidelijk over wat Baams is overkomen en wie daarvoor verantwoordelijk kunnen zijn. Het onderzoeksteam heeft sterke aanwijzingen dat er drie mannen bij betrokken zijn geweest. Omdat zij niet meer vervolgd kunnen worden, stopt het onderzoek nu.

De nabestaanden zijn op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen. Een van hen is voetbaltrainer Eric Meijers, die getrouwd is met de kleindochter van 'opa Baams' en altijd veel pogingen heeft gewaagd om de zaak op te lossen.

Zie ook: