Veldleeuwerik, patrijs en feestende mensen op voormalig azc-terrein Aalten

Nadat in augustus 2019 de sloopmachines de meeste gebouwen tegen de grond werkten, is het terrein inmiddels opnieuw ontwikkeld. "Er is heel veel gebeurd", vertelt Herman Simmelink, voorzitter van de Stichting Groot Deunk. "Tijdens de sloop was het een puinhoop." Als je via het pad - waarin overigens resten van de gebouwen verwerkt zijn - loopt, dan waan je je ergens in een ver land. Prachtige kleuren bloemen sieren de omgeving.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

"We ontwikkelen hier natuur. Er staan zonnebloemen, boekweit, haver, gerst, rogge, een patrijzenmengsel dat echt voor de patrijs geschikt is." Terwijl Herman vertelt over de natuurontwikkeling, tekent een grote glimlach zijn gezicht. "Dat komt omdat het zo mooi is en we zien ook dat de dieren het mooi vinden. Vanochtend zag ik een fazantenhaan nog snel tussen de bloemen doorlopen."

Educatie, bewustwording en onderzoek

Het is de bedoeling dat veel mensen dit stukje natuur zien. Scholieren krijgen rondleidingen, inwoners en toeristen kunnen komen kijken, maar ook gemeenten en instellingen van zijn welkom. Zoals zaterdagmiddag, als belangstellenden een rondleiding krijgen. "We willen laten zien dat er niet veel nodig is om iets aan biodiversiteit te doen. Daarnaast willen we onderzoeken welke bloemen, planten en kruiden er goed groeien en bloeien op zandgronden."

Voormalig zwembad wordt verenigingsgebouw

Twee gebouwen overleefden de sloop. In één gebouw zitten vleermuizen en dat gebouw wordt de komende tijd nog aangepakt om er echt een mooi vleermuizenverblijf van te maken. Het andere gebouw is het pand waar ooit het zwembad in zat en is handen van de Christelijke Oranjevereniging Wilhelmina Barlo. Voorzitter Rugter Gussinklo: "Toen het erop leek dat het asielzoekerscentrum zou verdwijnen hebben we als oranjevereniging gedacht: is dat niet leuk voor ons om een deel te bewaren en daar als vereniging gebruik van te maken?"

De tekst gaat verder onder de video.

Het gebouw van de Oranjevereniging Foto: Omroep Gelderland

Al vijf jaar is de vereniging met de plannen bezig, maar inmiddels is de finish in zicht. Iedereen uit het buurtschap Barlo die iets kon betekenen, heeft geholpen: "Ik denk dat je in een buurtschap wel meer het wij-gevoel hebt als in de stad. We hebben hier ook veel mensen die iets kunnen en ze komen allemaal helpen." Vandaag is een groepje mannen druk bezig met het leggen van de vloer. Inmiddels zit er menig uurtje in de verbouw.

Paar feesten per jaar

Maximaal feesten, daarvan is voorlopig echter geen sprake op het terrein. "De Oranjevereniging heeft ieder jaar zeven activiteiten", vertelt Gussinklo. "We hebben toneelavonden, ons Oranjefeest, Koningsdag en een keer fietstocht. Af en toe kun je dan een keer iets extra's doen, maar dat is het dan wel zo'n beetje en meer mag ook volgens het bestemmingsplan niet."

Ieder vrij uurtje zijn inwoners bezig met de verbouw Foto: Omroep Gelderland

Ondanks het minimale aan activiteiten is Gussinklo blij dat ze toch een eigen verenigingsgebouw hebben: "Het grootste deel van het jaar kunnen we het als opslagruimte gebruiken." Het eerste feest is inmiddels al heel dichtbij. Op 2 oktober is er een groot openingsfeest.

'Broedende patrijs zou super zijn!'

De natuur is in oktober nog lang niet klaar. Voor de vrijwilligers breekt een belangrijke tijd aan: welke dieren weten de weg te vinden naar Aalten? Herman heeft wel een voorkeur: Als je een Ortolaan - een vogeltje - terug zou krijgen in Nederland, dat zou mooi zijn. En dieren die op de rode lijst staan, zoals de patrijs of de veldleeuwerik, die zouden hier moeten komen. De patrijs die zit hier in de buurt en we hopen natuurlijk dat hij volgend jaar hier gaat broeden. Dat zou helemaal prachtig zijn. Als dat gebeurt dan zeg je: Dat hebben we toch mooi bereikt."

Zie ook: