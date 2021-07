Onderhoudswerkzaamheden Elburgerbrug

In het eerste kwartaal van dit jaar zijn kleine scheuren geconstateerd in de slijtlaag van beide rijbanen van de Elburgerbrug. Uit een eerder uitgevoerde analyse van de aannemer blijkt dat het hier gaat om zogenaamde krimpscheuren. Krimpscheuren in de slijtlaag zijn niet ernstig of schadelijk voor het verkeer of de brug. Eén weghelft is reeds in april geïnjecteerd met een speciaal voor krimpscheuren bedoeld product, de andere weghelft is vrijdag 9 juli deels behandeld. Het is de specialist van de aannemer afgelopen vrijdag niet gelukt de werkzaamheden af te ronden. Vrijdag 16 juli vanaf 22.00 uur worden de resterende werkzaamheden uitgevoerd, waarbij weer wordt gewerkt met een halve rijbaan afzetting en verkeersregelaars.

Ontstaan krimpscheuren

Krimpscheuren ontstaan doordat er tijdens het uitharden warmte vrijkomt, dit geeft zetting in het materiaal. Of en waar er krimpscheuren ontstaan is niet te voorspellen. Vorig jaar heeft een gespecialiseerde aannemer, die ook de slijtlagen voor start- en landingsbanen van vliegvelden realiseert, de slijtlaag op de Elburgerbrug aangebracht. Scheurvorming in de slijtlaag is overigens altijd mogelijk. Door de krimpscheuren te injecteren, zorgt de vloeistof van onderuit voor opvulling van de scheur. Deze uitgevoerde reparatie valt onder de garantie die van toepassing is op het reeds geleverde werk.