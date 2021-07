Toch geen boete voor boer Thijs Wieggers na mega-ode met trekkers

Voor Wieggers is daarmee de boete van 1000 euro van tafel. Het Openbaar Ministerie legde de boete vorig jaar op omdat bij de boer 250 trekkers samenkwamen voor een symbolische actie rondom 75 jaar vrijheid.

'Bewust land ter beschikking gesteld'

"Ik vind u strafbaar, maar de politie was op een vroeg moment op de hoogte. Dan hoor ik de politie zeggen: we konden niet meer ingrijpen. Dat vind ik een onzinargument", aldus de rechter. Volgens hem had de politie ter plekke moeten ingrijpen, in plaats van achteraf een boete uitschrijven.

Wieggers houdt wel een aantekening op zijn strafblad. De rechter zegt de boer niet vrij te kunnen spreken. 'Ik kan u wel een gerechtelijk pardon geven, ik vernietig de strafbeschikking en ik leg geen straf op," sprak de rechter woensdag.

OM: bewuste actie

Volgens de officier van justitie wist Wieggers dat de gemeente Lochem de vergunning voor de bijeenkomst op een andere locatie had afgewezen, en stelde hij daarna bewust zijn land ter beschikking in Mariënvelde.

“Ik neem aan dat u weet dat heel veel mensen ook dingen wilden organiseren. Bruiloften, uitvaarten, ook op 1,5 meter, dat mocht ook niet. Die zitten hier ook naar te kijken. Hoe sympathiek het ook bedoeld is, zij hadden dat ook wel gewild", stelde de officier. "U heeft heel bewust de noodverordening overtreden", aldus de officier.

Actie in het kader van 75 jaar vrijheid

Wieggers maakte bezwaar tegen de strafbeschikking die hij kreeg voor een illegale samenkomst in zijn weiland, in coronatijd. April vorig jaar kwamen er op zijn land zo’n 250 boeren bijeen voor een ludieke actie in het kader van 75 jaar vrijheid.

De actie voor 75 jaar vrijheid vorig jaar. Foto: Omroep Gelderland

Voorafgaand aan de zaak was er een grote groep boeren aanwezig in Zutphen. Actiegroep Voll Gass had Achterhoekse boeren opgeroepen woensdag massaal naar de rechtbank te komen om Thijs Wieggers te steunen. Tientallen boeren gaven daar gehoor aan.

Een blije Wieggers sprak de boeren na afloop vanaf een hoogwerker toe.

