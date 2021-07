De bibliotheek van Borculo komt mogelijk in het gemeentehuis van Berkelland. De gemeenteraad heeft de wethouder de opdracht gegeven onderzoek te laten doen naar die mogelijkheid. Dat heeft de gemeenteraad woensdag besloten tijdens de vergadering over de perspectiefnota. Dit is de nota waarin staat wat de koers is van de gemeente. Ook staan hier de financiƫn op hoofdlijnen in.

De Borculose bibliotheek moet op de huidige locatie verdwijnen. Eind volgend jaar eindigt het huurcontract. Omdat in het gemeentehuis steeds meer ambtenaren thuiswerken, is er wellicht ruimte over.

"Het is niet makkelijk een goeie locatie voor de bibliotheek te vinden", zegt wethouder Anjo Bosman. "Daarom is het onderzoek ook prima. Laat een onderzoek uitwijzen wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn." Aan het einde van dit jaar moet hierover duidelijkheid zijn.

Voorlopig geen bezuiniging op cultuur

De cultuursector in Berkelland kan de komende tijd even rustig op adem komen. De raad heeft besloten de bezuinigingen op deze sector voorlopig 'on hold' te zetten. Dat betekent dat er tot 2025 geen bezuinigingen zijn. Reden: tijdens de pandemie heeft de sector stilgestaan.

De raad wil de de culturele instellingen de tijd geven nu aan de slag te gaan. Een voorstel van de oppositiepartijen om de bezuiniging op deze sectoren helemaal te schrappen haalde het niet. Op deze sector zou ruim 500.000 euro bezuinigd worden.

Zon op dak voor alle nieuwbouwwoningen

De grootste discussie gaat over een motie van GroenLinks. De partij wil dat er een verplichting van zonnepanelen komt op daken van nieuwbouwhuizen. Andra Weg van GroenLinks: "Hoe vaak zeggen we wel niet: waarom leggen we al die daken niet vol? Dit is een middel om net iets meer druk uit te oefenen om dit te doen." De wethouder is duidelijk: "Willen we als gemeente stimuleren of dicteren? Ik denk dat we willen stimuleren", reageert Gerjan Teselink.

De discussie in de raad laait echter op als Erik Slotboom van D66 zich afvraagt of het juridisch allemaal wel kan. "Volgens mij kun je dit wel doen voor industriegebouwen, maar niet voor woningen." Die opmerking schiet bij Weg in het verkeerde keelgat. "Waarom twijfelen jullie aan iets dat ik heb uitgezocht? Wat als ik een man was geweest, hadden jullie er dan anders in gestaan?" roept ze woedend.

"Ik vind het beneden alle peil dat als wij iets uitzoeken dat het in twijfel wordt getrokken. We discussiëren ons te pletter over windmolens. Nu bied ik een mogelijkheid waar we met zijn allen achter kunnen staan."

Ze krijgt bijval van Frank Jonk van het CDA. Andere partijen laten echter blijken dat er verschil van mening en inzicht kan zijn en dat Weg excuses moet aanbieden aan Slotboom en D66. Zo ver gaat ze tijdens de vergadering niet. Het voorstel wordt uiteindelijk verworpen.

Nieuwe speeltoestellen in 't Loo

Op korte termijn komen er nieuwe speeltoestellen in de speeltuin aan 't Loo in Ruurlo. Aan het begin van de bespreking van de perspectiefnota heeft inwoonster Marja Timmerije haar ongenoegen geuit over het plotseling verdwijnen van speeltoestellen in de speeltuin.

Wethouder Anjo Bosman: "Er zijn in april drie toestellen meegenomen en er staan er nog twaalf. De toestellen moeten gekeurd worden en deze toestellen voldeden niet meer." Volgens de wethouder hadden de toestellen last van houtrot. Eén van de speeltoestellen was al 27 jaar oud.

De raad heeft de wethouder de opdracht gegeven zo snel mogelijk nieuwe speeltoestellen te plaatsen, omdat de speeltuin veelvuldig gebruikt wordt en het belangrijk is dat kinderen met elkaar spelen. "Zeker met de vakantie in het vooruitzicht", aldus Boer van D66. De meeste partijen zijn het er over eens dat helder op papier moet komen hoe het überhaupt met alle speeltoestellen is. "Het is volgens ons een uitvloeisel van ons speelbeleid", vult Boer aan.

De perspectiefnota is aangenomen: coalitiepartijen voor - oppositiepartijen tegen.