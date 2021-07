Kan een afvalbrand worden voorkomen? 'Huishoudens hebben ook een verantwoordelijkheid'

Het publiek heeft een verantwoordelijkheid bij het voorkomen van branden bij afvalverwerkingsbedrijven. Dat zegt de Vereniging Afvalbedrijven na een brand bij Heijting Milieu Service in Huissen. Een loods met afval brandde uit. Woensdagavond was de brandweer nog aan het nablussen.

Begin deze maand vloog een berg afval bij verwerker Attero in Wilp in brand. Rook was in de verre omtrek te zien. Bij een eerdere brand bij Attero in het Achterhoekse dorp, ruim twee jaar eerder, was de impact enorm.

In maart 2019 woedde brand op het terrein en die had de grootte van een voetbalveld. Korte tijd later liet een groep omwonenden, verenigd in Algemeen Belang Wilp-Achterhoek (AWBA), doorschemeren dat ze Attero liever kwijt dan rijk waren. "Grote stukken afval zijn in de berm of op weilanden terechtgekomen. Wij kunnen dat zelf weer als chemisch afval gaan inleveren", verklaarde toenmalig voorzitter Hans de Haan.

Zijn opvolger Huub Wildenbeest denkt dat Attero de zaken nu beter voor elkaar heeft. "Over de brand van anderhalve week geleden kunnen ze nog niets zeggen, omdat ze de oorzaak nog niet weten", zegt de huidige AWBA-voorzitter. "Maar ik heb de indruk dat ze meer rekening houden met de omgeving."

Onze leden investeren in brandpreventie en nemen diverse preventieve en organisatorische maatregelen, legt René Westbroek van Vereniging Afvalbedrijven uit. "Samenwerking is van groot belang."

Batterijen horen niet in restafval

Als alle partijen in de keten meewerken, heeft brandpreventie de grootste kans van slagen, legt hij uit. "Leveranciers moeten alert zijn op de brandveiligheid van het afval dat zij aanleveren. De sector helpt hen daarbij. De bedrijven informeren hun klanten over wat wel en niet in een afvalstroom mag en koppelen terug als ongewenste materialen zijn aangetroffen."

Westbroek wijst op de verantwoordelijkheid die huishoudens hebben. "Brandveiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de afvalsector én van de burger. Neem lithiumbatterijen in het restafval. Die kunnen spontaan ontbranden en horen dus niet in het huishoudelijk afval."

173 miljoen euro schade

In 2013, 2014 en 2015 waren er totaal 13 grote branden bij afvalverwerkers met een schade van 173 miljoen euro. Recentere cijfers zijn er niet, zegt het Verbond van Verzekeraars.

De afvalloods in Huissen die dinsdag zwaar beschadigd werd door de brand staat nog overeind, zegt een woordvoerder van Heijting Milieu Service. "Het dak zit er nog op. Er lag gelukkig niet veel afval in, alleen plastic en brandbaar materiaal. Er was wel veel rook."

Broei is het grootste risico op brand bij afvalverwerkingsbedrijven. Broei kan spontaan in een afvalberg ontstaan doordat afval door weersomstandigheden op elkaar reageert en warmte niet weg kan.

