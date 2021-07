Rijkwaterstaat waarschuwt: ga niet voor je plezier varen op de Maas

Rijkswaterstaat adviseert recreatievaarders om tijdens de hoogwaterperiode niet over de Maas te varen. Het vele water in de rivier kan namelijk situaties veroorzaken die ze niet gewend zijn.

Door de enorme regenval de komende dagen in de Ardennen noemt de afvoer op de Maas vanaf woensdag snel toe. Afvoer is de term voor water dat een rivier afvoert en wordt uitgedrukt in kubieke meters per seconde.

Sterke stroming en rommel

Een hoge afvoer brengt volgens Rijkswaterstaat een sterke stroming met zich mee. Ook is de kans dat er veel rommel in het water drijft, waardoor de schroef kan vastlopen.

De hoge afvoer in de zomer is uniek, waardoor recreatievaarders deze situatie niet zijn gewend. Zij kunnen daarom beter niet over de Maas varen, maar in de haven blijven of andere routes nemen. Ook kan er op diverse plassen worden gevaren.

De Maas markeert de zuidgrens van onze provincie tussen Poederoijen en Heumen.

Alert op de Rijn

Voor rivieren als de Rijn, Waal en IJssel wordt ook een hogere waterstand verwacht. Het advies van Rijkswaterstaat is vooralsnog alleen om daar alert te zijn op de rommel in het water, de sterke stroming en plekken die net zijn ondergelopen en dus ondiep zijn.

