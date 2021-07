'Vitesse pas op vijftig procent', zegt trainer Letsch na eerste oefenzege

De Arnhemmers wonnen wel, maar overtuigden niet in grote delen van de wedstrijd, maar toonden wel wat de trainer graag wilde zien. "Ik wilde een verbetering zien ten opzichte van eerdere wedstrijden. Dat zag ik gelukkig ook. We wilden goed positiespel spelen vandaag en de backs wat vaker in het strafschopgebied zien. Nou, dat gebeurde bij beide goals. Dat is een stap vooruit", stelt de trainer.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Ook aanvaller Julian von Moos zag een beter Vitesse dan in de eerdere wedstrijden. "We hadden meer balbezit en deden ook meer met de bal. We vonden makkelijker de oplossingen op het veld. We zijn zeker nog niet 100 procent, maar er komt echt meer aan. Ik vond ook dat onze eindpass beter moet, ik heb amper een kans kunnen krijgen. Daarin kunnen we ons verbeteren."

Niet tevreden over uitslag

Hoewel trainer Thomas Letsch dus vooruitgang zag, was hij nog niet tevreden over het eindresultaat. "We hadden met 3-0 of 4-0 moeten winnen, in plaats van 2-1. We moeten nu zorgen dat we de komende weken meer zelfvertrouwen en stabiliteit vinden."

Daarvoor heeft de ploeg nog zo'n 2,5 week, want daarna staat het eerste voorronde duel in de Conference League al te wachten. "We gaan daar naar opbouwen. Over 1,5 week wil ik dat we daar al ongeveer klaar voor moeten zijn. Hoever we nu zijn? Ik denk op zo'n 50 procent", besluit Letsch.