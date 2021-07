Geen 125 maar hooguit 35 windmolens in 2030 in de Achterhoek

Daarnaast wordt ingezet op zonnepanelen op daken in plaats van zonneparken op landbouwgrond. Daarmee komt het ontwerp van de Regionale Energie Strategie (RES) Achterhoek qua energieopbrengst uit op hetgeen is afgesproken tijdens het Akkoord van Groenlo, waarin de doelstellingen van de acht Achterhoekse gemeenten zijn vastgelegd.

Eigenaarschap

Daarnaast wordt gewerkt aan een overeenkomst waarin wordt vastgelegd dat lokale participanten in zonnepanelenprojecten voor 50 procent meedelen in de opbrengst. "De opbrengst voor dat eigenaarschap is heel belangrijk, want van daaruit wordt er veel meer vanuit kansen gedacht", zegt Thijs Huls van Jong RES Achterhoek, naast provincie, waterschap en Liander één van de partners die de RES Achterhoek ondersteunen.

Huls staat voor de 'toekomstige generatie' en volgens hem is er sprake van een oud gebruik in een hedendaags jasje. "Mijn vader zegt: 'Vroeger werd het hout uit het bos gehaald en nu van het dak van de buurman, dit is dé kans om terug te gaan naar vroeger en niet afhankelijk te zijn van commerciële initiatieven.'"

Huls doelt met dat laatste bijvoorbeeld op de productie van grootschalige waterstof in een land als Saudi-Arabië. "Voordeel van dat eigenaarschap van vijftig procent is bijvoorbeeld dat je met het geld van de opbrengst bijvoorbeeld de lokale sportclub of muziekvereniging kunt helpen. Of de bezoekers op de lokale kermis een gratis biertje aanbiedt", zegt Huls, doelend op het creëren van draagvlak voor het participeren in een zonneproject.

'Veel concreter'

Wethouder Frans Langeveld van Doetinchem is namens de Achterhoekse gemeenten de kartrekker binnen de RES. Hij is optimistisch over het slagen van de doelstelling van het opwekken van 1,35 TWh aan groene energie in 2030. "Want de RES is nu veel concreter", zegt Langeveld. "Er is bijvoorbeeld de keus voor drie grote of zes kleine windmolens, mits geclusterd bij elkaar. Het is niet zo dat de hele Achterhoek vol komt te staan met windmolens. Het is nu veel duidelijker wat we moeten doen."

Dat is vooral inzetten op draagvlak voor meer windmolens. Daar ligt de grootste opgave (1 TWh). Aalten (acht), Oude IJsselstreek (vier) en Montferland (twee) dragen met windmolens bij aan het opwekken van windenergie en in Netterden worden negen windmolens gebouwd. Dus nog zo'n tien tot twaalf te gaan. Huls: "Zoals een collega van Jong RES Achterhoek het zegt: 'Omarm de nationale trots, de windmolen, hij kan je droge voeten bezorgen.' Het kan ons niet snel genoeg gaan."